Der österreichische Industrielle Siegfried Wolf muss sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht Wien hat die Einwände gegen die 78 Seiten umfassende Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, in den wesentlichen Punkten abgewiesen. Damit ist die Anklage rechtswirksam. Gemeinsam mit Wolf sind der frühere ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling und eine ehemalige Leiterin eines niederösterreichischen Finanzamts angeklagt. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung.

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Einen Teilerfolg erzielten die Verteidiger lediglich bei der Frage des zuständigen Gerichts. Die WKStA hatte ihre Anklage ursprünglich beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eingebracht. Das Oberlandesgericht entschied jedoch, dass der Fall am Landesgericht Wiener Neustadt verhandelt werden soll. Nach Angaben des Gerichts ist mit einem Schöffenverfahren frühestens im Spätherbst 2026 zu rechnen. Wegen des Umfangs der Causa dürfte der Prozess mehrere Verhandlungstage beanspruchen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ladung und Einvernahme von 18 Zeuginnen und Zeugen beantragt. Konkrete Termine standen Ende Juli noch nicht fest.