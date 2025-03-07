Das Eigenkapital ist mit 761,6 Mio. Euro beachtlich, auch beim operativen Free Cashflow ist die Post mit 253,9 Mio. Euro (plus 14,6 Prozent) sehr gut aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2024 schlägt das Unternehmen eine Dividende von 1,83 Euro je Aktie vor. Das sind 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Post AG befindet sich zu 52,8 Prozent in Staatsbesitz. Zum Ausblick hieß es, die Post erwarte ein leichtes Umsatzplus und ein Ergebnis (EBIT) in der Größenordnung von 200 Millionen Euro.

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"Unsere Qualitätsführerschaft verdanken wir den engagierten Mitarbeiter, die täglich mit vollem Einsatz arbeiten – dafür unsere höchste Anerkennung. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die bevorzugte Partnerin unserer Kunden sein“, so der neue Post-Generaldirektor Walter Oblin.

In den Regionen Österreich, Südost- und Osteuropa sowie Türkei und Aserbaidschan stellte die Österreichische Post im Vorjahr erstmals mehr als 500 Millionen Pakete zu. "Wir sehen uns strategisch gut positioniert. Die Transformation vom stetig schrumpfenden Briefgeschäft zum wachsenden Paketgeschäft und damit zu mehr Internationalisierung kommt gut voran", so Oblin.