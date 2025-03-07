500 Millionen Pakete zugestellt : Österreichische Post steigert Umsatz um 14 Prozent
Das Eigenkapital ist mit 761,6 Mio. Euro beachtlich, auch beim operativen Free Cashflow ist die Post mit 253,9 Mio. Euro (plus 14,6 Prozent) sehr gut aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2024 schlägt das Unternehmen eine Dividende von 1,83 Euro je Aktie vor. Das sind 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Post AG befindet sich zu 52,8 Prozent in Staatsbesitz. Zum Ausblick hieß es, die Post erwarte ein leichtes Umsatzplus und ein Ergebnis (EBIT) in der Größenordnung von 200 Millionen Euro.
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"Unsere Qualitätsführerschaft verdanken wir den engagierten Mitarbeiter, die täglich mit vollem Einsatz arbeiten – dafür unsere höchste Anerkennung. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die bevorzugte Partnerin unserer Kunden sein“, so der neue Post-Generaldirektor Walter Oblin.
In den Regionen Österreich, Südost- und Osteuropa sowie Türkei und Aserbaidschan stellte die Österreichische Post im Vorjahr erstmals mehr als 500 Millionen Pakete zu. "Wir sehen uns strategisch gut positioniert. Die Transformation vom stetig schrumpfenden Briefgeschäft zum wachsenden Paketgeschäft und damit zu mehr Internationalisierung kommt gut voran", so Oblin.
Türkei und CEE als zukünftige Schwerpunkte
Vor allem in der Türkei mit der dortigen Pakettochter Aras Kargo habe es ein starkes Umsatzwachstum gegeben, das aber auch durch die hohe Inflation und den Wechselkurs der türkischen Lira beeinflusst worden sei. Zur Erhöhung der Dividende erklärte die Post AG: "Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 85 Prozent des Nettoergebnisses und einer Dividendenrendite von 6,4 Prozent zum Schlusskurs per 31. Dezember 2024".
Die Investitionsschwerpunkte werden sich in den nächsten Jahren in die Wachstumsmärkte Südost- und Osteuropas sowie in die Türkei verlagern. Der Gesamtkapitalbedarf (CAPEX) bis 2025 soll im Bereich der letzten Jahre liegen. "Ziel der Österreichischen Post bleibt es, Wachstum und Dividendenstärke zu verbinden", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.