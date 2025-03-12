Gleichzeitig verfolge man alle realistischen Optionen, um das operative Geschäft insolvenzsicher zu finanzieren. Northvolt betont, dass weder die US-amerikanische noch die deutsche Tochtergesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt hätten. Northvolt hatte bereits im November vergangenen Jahres in den USA ein Reorganisationsverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts eingeleitet.

>>> Northvolt: Hoffnungsträger der europäischen Batteriezellproduktion kämpft ums Überleben

Northvolt war beim Hochfahren der Batterieproduktion in Schwierigkeiten geraten. Wichtige Kunden waren abgesprungen. Das Unternehmen war der größte Hoffnungsträger, in Europa eine eigenständige Produktion von Batterien für Elektroautos aufzubauen und damit den dominierenden Herstellern aus Asien Konkurrenz zu machen.