Im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen 2025 für die Elektro- und Elektronikindustrie fordern die Gewerkschaften PRO-GE und GPA eine deutliche Verbesserung der Einkommens- und Arbeitsbedingungen für die rund 60.000 Beschäftigten der Branche. Angesichts der anhaltend hohen Inflation und der gestiegenen Arbeitsbelastung setzen die Gewerkschaften auf ein umfassendes Maßnahmenpaket, das sowohl finanzielle als auch rahmenrechtliche Aspekte berücksichtigt.

Kernforderung ist eine spürbare Erhöhung der Mindest- und Ist-Löhne sowie Gehälter – insbesondere für die niedrigeren Einkommensgruppen. Auch die Lehrlingseinkommen sollen angehoben werden, um jungen Menschen eine attraktive Perspektive in der Branche zu bieten. Ein zentrales Anliegen sind darüber hinaus verbesserte Zulagen: Für die zweite Schicht soll der Zuschlag auf 1,50 Euro pro Stunde steigen, für die dritte Schicht sowie für Nachtarbeit auf 5,00 Euro pro Stunde.

Neben monetären Forderungen drängen die Gewerkschaften auf wichtige strukturelle Anpassungen. So soll das Jubiläumsgeld neu geregelt werden: Ein Monatslohn bzw. -gehalt soll künftig bereits nach 15 Dienstjahren ausbezahlt werden, danach in weiteren Fünfjahresschritten bis zum 40. Jahr. Auch die sechste Urlaubswoche soll künftig leichter erreichbar sein – ein Schritt, der der gewandelten Arbeitsrealität vieler Beschäftigter Rechnung trägt. Die bereits bestehende Möglichkeit, Lohnerhöhungen in Freizeit umzuwandeln (Freizeitoption), soll über das Jahr 2025 hinaus verlängert werden. Zudem fordern die Gewerkschaften eine Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes sowie eine Anhebung des Leistungsvolumens auf 0,5 Prozent.

Der neue Kollektivvertrag soll mit einer Laufzeit von zwölf Monaten rückwirkend ab dem 1. Mai 2025 in Kraft treten.