Die österreichische Industrie startet schwach ins zweite Quartal 2025. Der EinkaufsManagerIndex (EMI) der UniCredit Bank Austria sank im April leicht um 0,3 Punkte auf 46,6 Zähler. Damit bleibt die Wachstumsschwelle von 50 Punkten klar unterschritten. Die heimische Industrie verharrt in der Rezession, zeigt jedoch angesichts globaler Unsicherheiten wie der erratischen US-Zollpolitik bemerkenswerte Widerstandskraft, so die Einschätzung der Bank-Austria-Ökonomen.

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"Die Turbulenzen rund um die erratischen US-Zollankündigungen haben sich bisher kaum in der heimischen Industrie niedergeschlagen", erklärt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria. Trotz des anhaltenden Rückgangs bei neuen Aufträgen, insbesondere aus dem Ausland, verlangsamte sich der Produktionsrückgang im April weiter. Der Produktionsindex stieg auf 49,0 Punkte – den höchsten Stand seit Sommer 2024. Während der Euroraum insgesamt ein leichtes Produktionswachstum verzeichnete, blieb Österreichs Industrie weiterhin leicht im Schrumpfungsbereich. Laut Analyse hinkt Österreich der europäischen Industrie damit leicht hinterher.