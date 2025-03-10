Serie Young Leadership in der Industrie : Heimo Pascher, Austrotherm: "Wir mussten schnell und pragmatisch handeln"

10.03.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
"Die Schnelllebigkeit unserer Zeit ist erstaunlich", sagt Austrotherm-Chef Heimo Pascher. Der Geschäftsführer beim österreichischen Dämmstoffhersteller über kurze Entscheidungswege, die Übernahme der EPS-Dämmstoffsparte von Brucha und warum er das Lean-Management in die Wiege gelegt bekommen hat.
Heimo Pascher

Von Covid-19 über stockende Lieferketten bis zur Energiekostenexplosion: Auch Heimo Pascher hatte als Führungskraft der Alterskohorte unter 40 die Verwerfungen der vergangenen Jahre zu managen. 

- © Austrotherm

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Erstveröffentlichung
10.03.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Daniel Pohselt