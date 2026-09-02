Wer im Sommer durch die Vereinigten Staaten reist, erlebt einen Unterschied zu Europa inzwischen schon beim Betreten eines Gebäudes: Während in vielen europäischen Wohnungen, Büros und Schulen noch immer Ventilatoren gegen die Hitze kämpfen, gehören leistungsstarke Klimaanlagen in weiten Teilen der USA seit Jahrzehnten zum Alltag. Aus dieser banalen Beobachtung ist längst ein Symbol geworden. In sozialen Netzwerken spotten Amerikaner über Europas vermeintliche Rückständigkeit – und dahinter verbirgt sich eine viel grundsätzlichere Frage: Hat Europa wirtschaftlich den Anschluss an die Vereinigten Staaten verloren?

Auf den ersten Blick sprechen viele Zahlen dafür. Das Bruttoinlandsprodukt der USA erreichte 2025 nach Angaben der Weltbank rund 30,8 Billionen Dollar. Die Europäische Union kam auf etwa 21,2 Billionen Dollar. Noch auffälliger ist der Unterschied beim nominalen Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: rund 90.000 Dollar in den USA gegenüber gut 47.000 Dollar in der EU. Allerdings beeinflussen Wechselkurse solche Vergleiche erheblich; sie sind deshalb kein unmittelbares Maß dafür, wie viel sich Menschen in ihrem jeweiligen Land tatsächlich leisten können. Trotzdem ist die langfristige Entwicklung eindeutig: Die amerikanische Wirtschaft hat ihren Vorsprung gegenüber der EU deutlich ausgebaut.