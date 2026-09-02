Europa USA Wirtschaft Vergleich : Europa gegen USA: Warum der alte Kontinent reicher ist, als er aussieht – und schwächer, als er glaubt
Wer im Sommer durch die Vereinigten Staaten reist, erlebt einen Unterschied zu Europa inzwischen schon beim Betreten eines Gebäudes: Während in vielen europäischen Wohnungen, Büros und Schulen noch immer Ventilatoren gegen die Hitze kämpfen, gehören leistungsstarke Klimaanlagen in weiten Teilen der USA seit Jahrzehnten zum Alltag. Aus dieser banalen Beobachtung ist längst ein Symbol geworden. In sozialen Netzwerken spotten Amerikaner über Europas vermeintliche Rückständigkeit – und dahinter verbirgt sich eine viel grundsätzlichere Frage: Hat Europa wirtschaftlich den Anschluss an die Vereinigten Staaten verloren?
Auf den ersten Blick sprechen viele Zahlen dafür. Das Bruttoinlandsprodukt der USA erreichte 2025 nach Angaben der Weltbank rund 30,8 Billionen Dollar. Die Europäische Union kam auf etwa 21,2 Billionen Dollar. Noch auffälliger ist der Unterschied beim nominalen Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: rund 90.000 Dollar in den USA gegenüber gut 47.000 Dollar in der EU. Allerdings beeinflussen Wechselkurse solche Vergleiche erheblich; sie sind deshalb kein unmittelbares Maß dafür, wie viel sich Menschen in ihrem jeweiligen Land tatsächlich leisten können. Trotzdem ist die langfristige Entwicklung eindeutig: Die amerikanische Wirtschaft hat ihren Vorsprung gegenüber der EU deutlich ausgebaut.
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Produktivität, KI und Tech-Konzerne: Warum Amerika Europa davonzieht
Der entscheidende Unterschied liegt weniger in der Zahl der Klimaanlagen als in der Produktivität. Amerikanische Unternehmen schaffen im Durchschnitt mehr wirtschaftlichen Output je Arbeitsstunde – und zuletzt ist die Lücke wieder größer geworden.
Die OECD beziffert das Wachstum der Arbeitsproduktivität in den Vereinigten Staaten für 2024 auf 2,2 Prozent. In der Europäischen Union waren es lediglich 0,2 Prozent. Gemessen in konstanten Kaufkraftparitäten erreichte das Produktivitätsniveau der EU laut OECD nur noch ungefähr drei Viertel des amerikanischen Niveaus.
Besonders sichtbar wird der Unterschied in der Digitalwirtschaft. Die USA verfügen mit Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und weiteren Konzernen über einen großen Teil der Unternehmen, die den weltweiten Boom rund um Cloud-Dienste und Künstliche Intelligenz antreiben. Milliarden fließen in Rechenzentren, Halbleiter, Software und KI-Modelle.
Warum Europas Firmen zu selten zu Weltkonzernen werden
Das Problem Europas ist dabei nicht nur ein Mangel an Ideen. Entscheidend ist häufig, was nach der Gründung eines Unternehmens geschieht. Der Internationale Währungsfonds sieht gerade in der mangelnden Fähigkeit europäischer Firmen, schnell zu wachsen, eine zentrale Ursache der Produktivitätslücke. Nach einer 2026 veröffentlichten IWF-Analyse erreichen Unternehmen in den USA wesentlich leichter eine Größe, die Investitionen, Forschung und internationale Expansion ermöglicht. Der Börsenwert amerikanischer Unternehmen, die jünger als 50 Jahre sind, summiert sich demnach auf 42,9 Billionen Dollar. Bei vergleichbaren Firmen in der EU sind es lediglich fünf Billionen Dollar.
Auch ein anderer Vergleich ist bemerkenswert: Ein europäisches Unternehmen, das seit mindestens 25 Jahren besteht, beschäftigt laut IWF im Durchschnitt etwa zehn Mitarbeiter. Ein vergleichbares Unternehmen in den USA kommt auf rund 70. Die Zahlen illustrieren ein strukturelles Problem: Europa gründet durchaus innovative Firmen – doch deutlich weniger von ihnen werden zu globalen Großunternehmen.
EU-Binnenmarkt: Europas größte Wachstumschance bleibt ungenutzt
Dabei besitzt Europa theoretisch einen entscheidenden Vorteil: einen Markt mit mehr als 450 Millionen Einwohnern. Praktisch stoßen Unternehmen jedoch weiterhin auf nationale Regeln, unterschiedliche Steuersysteme, fragmentierte Kapitalmärkte und bürokratische Hürden.
Was innerhalb der Vereinigten Staaten selbstverständlich ist, funktioniert zwischen europäischen Staaten häufig nur eingeschränkt. Geld, Dienstleistungen und Arbeitskräfte können zwar grundsätzlich über Grenzen hinweg bewegt werden. Doch ein Unternehmen, das in mehreren EU-Staaten tätig werden will, muss sich weiterhin mit unterschiedlichen Vorschriften, Behörden und Marktstrukturen auseinandersetzen.
Der IWF kommt deshalb zu einem weitreichenden Ergebnis: Würde es gelingen, die wirtschaftlichen Reibungsverluste innerhalb Europas auf ein Niveau zu senken, das den Barrieren zwischen amerikanischen Bundesstaaten entspricht, könnte die europäische Produktivität langfristig erheblich steigen. Der Fonds hält Größenordnungen von rund 20 Prozent für möglich.
Ähnlich argumentierte bereits der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Sein Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas bezifferte den zusätzlichen Investitionsbedarf auf mindestens 750 bis 800 Milliarden Euro – pro Jahr. Das entspricht rund 4,4 bis 4,7 Prozent des EU-BIP von 2023. Investiert werden müsste unter anderem in Digitalisierung, Energie, Verteidigung, Innovation und Infrastruktur.
Die Summe macht deutlich: Europas Problem lässt sich nicht mit einem einzelnen Förderprogramm lösen.
Vermögen in den USA und Europa: Der große Unterschied hinter den Zahlen
Doch hohe Wirtschaftsleistung bedeutet nicht automatisch, dass der durchschnittliche Bürger entsprechend wohlhabend ist. Kaum eine Statistik zeigt das deutlicher als die Vermögensverteilung.
Im „Global Wealth Report 2026“ der UBS stehen die Vereinigten Staaten beim durchschnittlichen Vermögen je Erwachsenen mit rund 696.000 Dollar weltweit auf Rang zwei – nur die Schweiz liegt höher. Deutschland erreicht mit knapp 347.000 Dollar Rang 14.
Beim Medianvermögen verändert sich das Bild jedoch drastisch. Dieser Wert beschreibt die Person genau in der Mitte der Vermögensverteilung und wird deshalb weniger stark durch Milliardäre und Multimillionäre beeinflusst. Die USA landen mit rund 69.000 Dollar nur auf Rang 28. Deutschland folgt mit etwa 53.500 Dollar auf Platz 30.
Zahlreiche europäische Länder liegen deutlich vor beiden: In Belgien beträgt das Medianvermögen laut UBS etwa 277.000 Dollar, in Dänemark gut 203.000 Dollar, in Frankreich knapp 122.000 Dollar und in Spanien rund 112.000 Dollar. Die amerikanische Volkswirtschaft produziert also außerordentlich viel Reichtum. Dieser Reichtum ist jedoch wesentlich stärker konzentriert, als es der Blick auf Durchschnittswerte vermuten lässt.
Staatsverschuldung USA: Der Preis des amerikanischen Wachstumsvorsprungs
Europa besitzt zudem einen Vorteil, über den in der Wachstumsdebatte weniger gesprochen wird: Die öffentlichen Haushalte sind insgesamt weniger verschuldet. Eurostat bezifferte die Bruttoschulden der öffentlichen Haushalte in der EU am Ende des ersten Quartals 2026 auf 82,9 Prozent der Wirtschaftsleistung. Im Euroraum waren es 88,9 Prozent.
Für die Vereinigten Staaten weist der Internationale Währungsfonds für 2026 dagegen eine gesamtstaatliche Bruttoverschuldung von 125,8 Prozent des BIP aus. Noch problematischer ist die Richtung: Nach den Projektionen des IWF könnte die Quote 2031 rund 141,5 Prozent erreichen.
Das bedeutet nicht, dass den USA unmittelbar eine Schuldenkrise droht. Der Dollar ist die wichtigste internationale Reservewährung, und amerikanische Staatsanleihen spielen eine zentrale Rolle im globalen Finanzsystem. Doch steigende Zinszahlungen beanspruchen einen immer größeren Teil des Budgets. Geld, das für den Schuldendienst benötigt wird, steht nicht für Infrastruktur, Bildung, Forschung oder andere politische Aufgaben zur Verfügung.
Amerikas Wachstumsvorsprung ist deshalb teilweise mit einer deutlich expansiveren Finanzpolitik verbunden, deren langfristige Kosten noch nicht vollständig sichtbar sind.
Gesundheit und Lebenserwartung: Wo Europa den USA voraus ist
Auch beim Gesundheitssystem stößt die Gleichung „höheres Einkommen gleich höherer Wohlstand“ an Grenzen. Nach OECD-Daten geben die Vereinigten Staaten kaufkraftbereinigt rund 14.885 Dollar pro Einwohner und Jahr für Gesundheit aus. Das ist etwa zweieinhalbmal so viel wie der OECD-Durchschnitt. Die Gesundheitsausgaben entsprechen rund 17,2 Prozent der gesamten amerikanischen Wirtschaftsleistung.
Die Ergebnisse stehen dazu in einem auffälligen Verhältnis. Die Lebenserwartung in den USA liegt nach den jüngsten vergleichbaren Weltbankdaten bei rund 79 Jahren. In der Europäischen Union sind es etwa 82 Jahre.
Auch subjektives Wohlbefinden lässt sich nicht einfach aus dem Bruttoinlandsprodukt ableiten. Im World Happiness Report 2026 liegen Finnland, Dänemark, Schweden und die Niederlande in der Spitzengruppe. Deutschland erreicht Rang 17, Österreich Rang 19. Die Vereinigten Staaten stehen trotz ihres erheblich höheren Pro-Kopf-BIP lediglich auf Platz 23. Die Rangliste basiert auf Befragungen zur eigenen Lebensbewertung und ist deshalb kein objektives Wohlstandsmaß – sie zeigt aber, dass Einkommen nur eine Dimension von Lebensqualität ist.
Demografie und Arbeitskräfte: Warum Europa trotzdem stärker unter Druck steht
Ein besonders großer strategischer Vorteil der USA war lange ihre Demografie. Eine jüngere Bevölkerung und starke Einwanderung vergrößerten das Arbeitskräfteangebot. Doch auch hier ist das Bild inzwischen weniger eindeutig.
Noch Anfang 2025 hatte das überparteiliche Congressional Budget Office mit einem Wachstum der amerikanischen Bevölkerung auf 372 Millionen Menschen bis 2055 gerechnet. Diese Prognose ist inzwischen überholt. Nach der im Januar 2026 veröffentlichten Projektion erwartet das CBO nun einen Anstieg von rund 349 Millionen Einwohnern 2026 auf 364 Millionen im Jahr 2056. Danach könnte die Bevölkerung zu schrumpfen beginnen. Bereits ab 2030 sollen in den USA mehr Menschen sterben als geboren werden; weiteres Bevölkerungswachstum wäre dann vollständig von Nettozuwanderung abhängig.
Europas demografische Herausforderung bleibt dennoch größer. Nach der aktuellen Eurostat-Projektion dürfte die EU-Bevölkerung zunächst noch leicht wachsen: von rund 451,8 Millionen Menschen 2025 auf einen Höchststand von etwa 453,3 Millionen im Jahr 2029. Anschließend beginnt der langfristige Rückgang. Für 2100 werden unter den zugrunde gelegten Annahmen nur noch rund 398,8 Millionen Einwohner erwartet. Zugleich könnte der Anteil der Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren von 58 Prozent im Jahr 2025 auf rund 50 Prozent sinken.
Das ist ökonomisch entscheidend. Eine kleinere Erwerbsbevölkerung muss mehr Rentner finanzieren, während Unternehmen gleichzeitig um knapper werdende Arbeitskräfte konkurrieren.
Ist Europa wirtschaftlich abgehängt? Die Antwort ist komplizierter
Ist Europa also wirtschaftlich abgehängt? Die Antwort hängt davon ab, was gemessen wird. Bei Wirtschaftswachstum, Unternehmensgröße, Technologieinvestitionen und Produktivität besitzen die Vereinigten Staaten einen deutlichen Vorsprung. Besonders gefährlich für Europa ist, dass sich diese Faktoren gegenseitig verstärken: Große Technologiekonzerne investieren Milliarden, ziehen Talente an, entwickeln neue Produkte und erzielen wiederum Gewinne, die neue Investitionen ermöglichen.
Von einem allgemeinen amerikanischen Wohlstandsmodell, dem Europa lediglich folgen müsse, kann dennoch keine Rede sein. Die USA verbinden höhere Einkommen und enorme private Vermögen mit stärkerer Ungleichheit, einer wesentlich höheren Staatsverschuldung und einem extrem kostspieligen Gesundheitssystem. Europäische Staaten schneiden bei Lebenserwartung und in vielen Fällen auch bei der subjektiven Lebenszufriedenheit besser ab.
Die eigentliche Warnung liegt deshalb an anderer Stelle. Europa ist nicht deshalb wirtschaftlich schwächer, weil es zu klein wäre. Die EU besitzt mehr Einwohner als die Vereinigten Staaten, hoch entwickelte Industrien, erstklassige Hochschulen, große private Ersparnisse und einen der kaufkräftigsten Absatzmärkte der Welt.
Doch dieser Markt funktioniert noch immer nicht so geschlossen wie sein amerikanisches Gegenstück.
Europas Binnenmarkt: Der Schlüssel zur Aufholjagd gegen Amerika
Genau darin liegt Europas größtes Risiko – und gleichzeitig seine größte Chance. Wenn Kapitalmärkte integriert, digitale Grenzen abgebaut, Investitionen erleichtert und innovative Unternehmen schneller auf europäische Größe gebracht werden, könnte ein beträchtlicher Teil der transatlantischen Lücke geschlossen werden. Der IWF, die OECD und der Draghi-Bericht kommen bei unterschiedlichen Methoden zu einer ähnlichen Diagnose: Europa fehlt es weniger an wirtschaftlichem Potenzial als an der Fähigkeit, dieses Potenzial konsequent über nationale Grenzen hinweg zu mobilisieren.
Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Europa die Vereinigten Staaten kopieren sollte. Sie lautet, ob die Europäer bereit sind, ihren eigenen gemeinsamen Markt endlich so zu nutzen, als wäre er tatsächlich einer.