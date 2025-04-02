Die Geldbußen wurden auf der Grundlage der Geldbußenleitlinien der Kommission von 2006 festgesetzt. Dabei berücksichtigte die Kommission verschiedene Aspekte wie die Anzahl der von der Zuwiderhandlung betroffenen Fahrzeuge, die Art der Zuwiderhandlung, ihre geografische Reichweite und ihre Dauer.

Bei der Festsetzung der Geldbuße wurde auch die geringere Beteiligung von Honda, Mazda, Mitsubishi und Suzuki an der Zuwiderhandlung berücksichtigt. Darüber hinaus gewährte die Kommission Renault eine Ermäßigung der Geldbuße, da das Unternehmen ausdrücklich darum gebeten hatte, sich nicht an der Vereinbarung über das Verbot der Werbung für die Verwendung von Recyclingmaterial in Neufahrzeugen beteiligen zu müssen.

Vier Unternehmen haben im Rahmen der Kronzeugenregelung mit der Kommission zusammengearbeitet: Mercedes-Benz wurde wegen der Aufdeckung des Kartells die Geldbuße, die sonst rund 35 Millionen Euro betragen hätte, vollständig erlassen. Stellantis (einschließlich Opel), Mitsubishi und Ford kamen aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit der Kommission in den Genuss einer Ermäßigung der Geldbuße. Die Höhe der Ermäßigung hängt sowohl vom Zeitpunkt der Zusammenarbeit als auch von den Beweisen ab, die ein Unternehmen zum Nachweis eines Kartellverstoßes beigetragen hat. Alle drei Unternehmen erhielten die maximale Ermäßigung, die die Kronzeugenregelung für den Fall vorsieht, dass mehrere Unternehmen einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung stellen.