458 Millionen Euro wegen Kartellverstößen : EU verhängt Mega-Strafe gegen 15 Autohersteller

02.04.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
15 Autohersteller müssen wegen Kartellverstößen 458 Millionen Euro Strafe zahlen. Als Hintergrund nennt die EU-Kommission Absprachen bei der Sammlung, Behandlung und Verwertung von Altautos und Kleintransportern. Lesen Sie, welche Unternehmen von den Strafen betroffen sind und wie viel sie jeweils für die Kartellverstöße zahlen müssen.
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Hammer-Urteil: Die EU-Kommission verhängt 458 Mio. Euro Kartell-Strafe gegen 15 Autobauer.

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Erstveröffentlichung
02.04.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026