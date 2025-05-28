Zur Umsetzung des Erdreichgefrierens stehen zwei technische Verfahren zur Verfügung: das Gefrieren mit flüssigem Stickstoff (LN₂) und das mit Kühlsole. Beide Varianten verfolgen das gleiche Ziel, unterscheiden sich jedoch deutlich in Anwendung, Dauer und Wirtschaftlichkeit.

>>> Das neue Wienerberger Demoplant: Nachhaltigkeit ist Hightech Sache

Die Kühlsole-Methode basiert auf einer Salzlösung, deren Gefrierpunkt unter null Grad liegt. Das Verfahren ist energieeffizient und vergleichsweise kostengünstig, erfordert jedoch Zeit. Je nach Bodenzusammensetzung kann es mehrere Wochen dauern, bis die gewünschte Gefrierzone vollständig ausgebildet ist. Diese Variante eignet sich vor allem bei weniger zeitkritischen Projekten oder bei großflächigen Anwendungen.

Das Gefrieren mit flüssigem Stickstoff ist innovativ und setzt auf Geschwindigkeit und Präzision. Flüssiger Stickstoff wird in die Gefrierlanzen eingeleitet, wo er bei −196 °C verdampft und den Boden in kurzer Zeit gefrieren lässt. Dieses Sonderverfahren ist sechsmal schneller als die Kühlsole-Methode, präziser und dank Sensoren objektiv messbar. Zudem ist es leise und produziert keine Abwässer.

In der industriellen Praxis ist der Stickstoffeinsatz im Vormarsch – nicht zuletzt, weil Zeitfenster auf Baustellen oft eng sind und die Einbaubedingungen standardisierte, steuerbare Verfahren verlangen. Anbieter von Flüssigstickstoff zum Erdreichgefrieren wie Messer Austria unterstützen die Ausführung durch Lieferung, Systemintegration und Überwachungstechnologie. Damit lässt sich der Vereisungsvorgang exakt steuern und dokumentieren.