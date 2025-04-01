Die Papierindustrie ist - wie Produktionsunternehmen allgemein - eine Männerdomäne. Das Image der harten, eher schmutzigen Arbeit hat jahrzehntelang dafür gesorgt, dass vorwiegend Männer sich um diese Jobs gerissen haben. Ungleichbehandlungen wie zum Beispiel das Nachtarbeit Verbot für Frauen, das erst in den 2000 aufgehoben wurde, beeinflusst noch immer die Struktur der Belegschaft.

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Sigrid Eckhardt, Geschäftsführerin Austropapier - Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie, ist in ihrer Funktion vor drei Jahren angetreten, den Frauenanteil in der Branche signifikant zu erhöhen. "Frauenförderung gibt es bei uns in der Industrie schon seit geraumer Zeit", sagt Eckhardt. Man biete private Kinderbetreuungseinrichtungen, einen Tag der offenen Tür, um Mädels in die Betriebe zu holen, bis hin zu Mentoring-Programmen. Maßnahmen, die auch greifen würden.

"Das sehen wir an der prozentuellen Steigerung des Frauenanteils in den letzten zehn Jahren um 18,4 Prozent", sagt Eckhardt. Aber natürlich bewege man sich nach wie vor auf relativ überschaubaren Niveau. Auch deshalb habe man sich als als Branchenvereinigung entschieden, ein Frauennetzwerk ins Leben zu rufen, um sich explizit um dieses Thema zu kümmern.