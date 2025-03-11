Die börsenotierte Porr AG gab heute per Aussendung bekannt, dass COO Jürgen Raschendorfer seine Funktion als Mitglied des Vorstands zurücklege und seine Agenden im Laufe des Monats März übergibt. "Grund für das Ausscheiden ist die unterschiedliche Auffassung über die Internationalisierung der PORR. Über seine Nachfolge soll kurzfristig entschieden werden", schreibt das Unternehmen.

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"Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Jürgen Raschendorfer für seinen Einsatz und die Begleitung der orr in den letzten vier Jahren und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg", heißt es in der Aussendung. Raschendorfer war vier Jahre lang für die Porr tätig. Vorerst würden keine weiteren Details bekanntgegeben, heißt es aus Unternehmenskreisen.