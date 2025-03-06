AT&S sieht Korea weiterhin als Schlüsselmarkt für bestehende und zukünftige Partnerschaften. "Mit dem neuen Vertriebsbüro in Seoul stärken wir unsere Position in einem der wichtigsten Märkte Asiens. Die Nähe zu unseren Kunden ermöglicht es uns, ihre Anforderungen noch gezielter und schneller zu erfüllen“, so Peter Schneider, Sprecher des Vorstands und Executive Vice President Business Unit Electronics Solutions. Er fügt hinzu: "Die Entscheidung, die Präsenz in Korea weiter auszubauen, ist ein wichtiger Baustein der globalen Wachstumsstrategie. Korea ist ein dynamischer High-Tech-Standort mit großer strategischer Bedeutung für AT&S. Mit dem neuen Vertriebsbüro schaffen wir die Grundlage, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen und unsere Innovationskraft in der Region weiter auszubauen.“

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Die Eröffnung des neuen Büros unterstreiche die wachsende Bedeutung des südkoreanischen Marktes für AT&S. "Mit dem neuen Vertriebsbüro in Seoul schaffen wir die Basis, um unsere Partnerschaften mit renommierten südkoreanischen Konzernen der Elektronik- und Automobilindustrie weiter zu vertiefen und innovative Lösungen für Schlüsselindustrien wie AI, Automobil und drahtlose Kommunikation anzubieten“, so Andreas Wippel, Vice President Sales Electronics Solutions.