Die Gründe für den Einsatz nachhaltiger Initiativen und Maßnahmen sind vielseitig, die stärksten Treiber sind jedoch Gesetze und Richtlinien. In 94 % der Fälle ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit im Unternehmen notwendig, um regulatorischen Vorgaben zu entsprechen. Nur die Hälfte der befragten Unternehmen – darunter vor allem große Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden – sind durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Somit spielt der EU Green Deal mit Sicherheit eine große Rolle, allerdings sind offenbar auch andere rechtliche Rahmenbedingungen ausschlaggebend.

Der Druck vom Markt, von Konsument:innen oder Mitarbeiter:innen wirkt sich ebenso recht stark auf die Handlungsentscheidungen von Unternehmen aus und erfordert in 48-85 % der Fälle eine Anpassung des Geschäftsmodells oder der Unternehmensstrategie. Durch den Vergleich mit der Vorläuferstudie aus 2021 zeigt sich außerdem, dass die Befürchtung von Reputationsrisiken gestiegen ist: Die Anzahl jener Befragten, die Nachhaltigkeitsinitiativen auf jeden Fall zur Vermeidung von Reputationsrisiken einsetzten, hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt.

Immer mehr Unternehmen setzen auf eigene Nachhaltigkeitsabteilungen

Die Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeitsthemen hat sich in den letzten 3 Jahren tendenziell von Eigentümer:innen, Vorstand, einzelnen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Projektteams hin zu eigenen Abteilungen verlagert. 2021 lag bei fast der Hälfte der Unternehmen die Zuständigkeit beim Vorstand oder der Geschäftsführung und deren noch stärkere Involvierung war laut vielen Befragten geplant. Tatsächlich sind jene aber nur mehr in 34 % verantwortlich. Auf Platz zwei der geplanten Änderungen lag die Ansiedelung von Nachhaltigkeitsagenden in eigenen Projektteams, auch deren Verantwortlichkeit ist stattdessen stark gesunken.

Klimaziele: SBTi gewinnt an Beliebtheit

64 % der Unternehmen gaben an, bereits Reduktionsziele gesetzt zu haben und 22 % planen dies in den nächsten zwei Jahren – somit engagieren sich über 80 % für Klimaschutz. Immer häufiger wird das Rahmenwerk der Science Based Targets initiative (SBTi) angewandt, um auf Unternehmen zugeschnittene Ziele festzulegen. Vorreiter sind hier die Automobil-, Verkehrs-, Infrastruktur- und Logistikbranche. In der Bau- und Immobilienbranche sowie Maschinenbau- und Metallindustrie fällt das Engagement geringer aus.

„In Zukunft werden Vorreiter-Unternehmen jedoch nicht mehr nur an ihren Zielen gemessen werden, sondern an konkreten Transitionsplänen und deren Implementierung“, ergänzt Constantin Saleta, Senior Manager bei EY denkstatt.

Beliebteste Maßnahmen zur Dekarbonisierung: Optimierung im Energiebereich und Zukauf von CO 2 -Zertifikaten

75 % der Unternehmen möchten ihre Energieeffizienz verbessern. Knapp über die Hälfte möchte außerdem an der eigenen Energiebereitstellung mit erneuerbarer Energie arbeiten. Damit sind Maßnahmen im Energiebereich weitaus am beliebtesten, um zur Dekarbonisierung beizutragen.