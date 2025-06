Österreichs beste Unternehmensberater : ICON an der Spitze des Berater-Rankings 2025 – Platz 1 in Sustainability und Maschinen- und Anlagenbau

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Unternehmensberatung ICON erreicht im INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking der besten Unternehmensberater 2025 gleich zwei erste Plätze: in der Kategorie „Sustainability“ sowie in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“. Damit wird ICON für seine praxisnahe Industriekompetenz und seinen innovativen Ansatz in der nachhaltigen Unternehmensberatung ausgezeichnet.