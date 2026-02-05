Ein wesentliches technisches Merkmal moderner MID-Geräte von KROHNE ist die Möglichkeit der sogenannten 0D/0D-Installation. Während klassische MID-Installationen lange gerade Ein- und Auslaufstrecken erfordern, kommen bestimmte KROHNE-Geräte ohne diese Vorgaben aus. Der Hintergrund liegt in einer strömungsprofiloptimierten Geometrie des Messrohres. Durch eine gezielte Einschnürung und einen rechteckigen Querschnitt wird das Strömungsprofil physikalisch konditioniert, auch wenn das Gerät direkt hinter Pumpen, Rohrbögen oder T-Stücken installiert ist. Für Betreiber bedeutet das vor allem eines: geringerer Platzbedarf und reduzierte Bau- und Installationskosten. Rohrleitungsumbauten lassen sich minimieren, Schächte können kleiner dimensioniert oder ganz vermieden werden. "Gerade bei Sanierungen bestehender Netze ist dies ein entscheidender Vorteil", sagt Michael Rumpf.

Hohe Messgenauigkeit bei niedrigen Durchflüssen



Ein zentrales Thema in der Wasserverteilung ist die Detektion von Leckagen. Diese werden häufig über Nachtdurchflüsse identifiziert, also über sehr geringe Durchflussmengen. Genau in diesem Bereich stoßen viele Messgeräte an ihre Grenzen. Rumpf verweist darauf, dass bei der Bewertung von Messgenauigkeiten nicht nur der prozentuale Fehler vom Messwert relevant ist, sondern insbesondere der additive Geschwindigkeitsfehler in Millimeter pro Sekunde. Dieser Anteil gewinnt bei niedrigen Fließgeschwindigkeiten stark an Bedeutung. Geräte mit geringem additivem Fehler ermöglichen eine deutlich präzisere Messung im unteren Messbereich. Das ist entscheidend für die zuverlässige Erkennung kleinster Leckagen und damit für die Reduktion von Wasserverlusten in Verteilnetzen.

Zusätzliche Leitfähigkeitsmessung ohne Mehraufwand



Ein weiteres Feature moderner MID-Geräte ist die integrierte Leitfähigkeitsmessung. Diese ist bei KROHNE-Geräten standardmäßig verfügbar und verursacht keinen zusätzlichen Hardwareaufwand. Die Leitfähigkeit dient als Summenparameter zur Beurteilung der Mediumsbeschaffenheit. In Wasserwerken kann sie Hinweise auf Veränderungen der Rohwasserqualität liefern, etwa bei Oberflächenwasser nach Starkregenereignissen oder bei unerwarteten Einträgen. Auch in der Abwasserwirtschaft eröffnet die Leitfähigkeitsmessung neue Möglichkeiten. So lassen sich beispielsweise stark belastete Schwallstöße bei Misch- oder Regenwasserkanälen identifizieren, bevor sie in Gewässer eingeleitet werden. Betreiber können dadurch gezielter reagieren, Rückhaltebecken aktivieren und ihre Ableitungen dokumentieren. Die absolute Genauigkeit ersetzt keine analytische Leitfähigkeitsmessung, doch für Trend- und Grenzwertüberwachung ist sie laut Christoph Parkfrieder ausreichend und praxisgerecht.

Virtuelle Referenz statt Erdungsringe



Magnetisch-induktive Messverfahren erfordern einen sauberen Potenzialausgleich, um Störspannungen auszuschließen. Klassisch erfolgt dies über Erdungsringe oder leitfähige Rohrleitungen. Bei großen Nennweiten oder kunststoffausgekleideten Rohren ist dies jedoch aufwendig und kostenintensiv. KROHNE setzt hier auf eine elektronische Lösung, die sogenannte virtuelle Referenz. Dabei erfasst der Messumformer das Mediumspotenzial direkt und nutzt es als Referenzpotential für die Messung. Zusätzliche Erdungsringe entfallen. Der Vorteil liegt nicht nur in geringeren Material- und Installationskosten, sondern auch in höherer Flexibilität. Die Funktion ist unabhängig von Nennweite und Medium und kann auch nachträglich nachgerüstet werden.