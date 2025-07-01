Im Zuge der Transaktion übernimmt Congatec 96 % der Anteile an Jumptec – inklusive der Tochtergesellschaften in den USA und Malaysia. Die Transaktion ist bereits abgeschlossen. Für Kontron bedeutet der Verkauf einen unmittelbaren Bilanzgewinn: Mehr als 100 Millionen Euro fließen zu, das EBITDA im zweiten Quartal soll um 50 bis 70 Millionen Euro steigen.

Das Management plant, die Jahresprognose anzuheben – bislang war für 2025 ein EBITDA von mindestens 220 Millionen Euro vorgesehen.

„Mit dem Verkauf stärken wir nicht nur unsere Kapitalbasis, sondern fokussieren uns auf margenstärkere Systemlösungen“, betont CEO Hannes Niederhauser. „Durch die Kooperation sichern wir uns dennoch langfristig den Zugang zu Hochleistungsmodulen.“

