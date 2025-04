Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group, betonte die Bedeutung des serbischen Standorts: „Die Verlagerung nach Niš ist ein essenzieller Bestandteil unserer Restrukturierungsstrategie. Sie ermöglicht es uns, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Anforderungen eines sich wandelnden Marktes zu erfüllen.“

Rund 100 Arbeitsplätze wurden am Standort Dornbirn abgebaut. Betroffen sind vor allem Produktionsmitarbeiter, da in Niš nun viele der zuvor in Österreich gefertigten Produkte hergestellt werden. Obwohl Dornbirn weiterhin als Sitz der Konzernzentrale sowie als Zentrum für Forschung und Entwicklung erhalten bleibt, schürt der Stellenabbau Unsicherheit in der Region.

„Es ist ein schwerer Einschnitt für unsere Mitarbeitenden und die Region Vorarlberg“, räumte Felder ein. Dennoch sei dieser Schritt notwendig.