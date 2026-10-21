TIGER Coatings Defense : „Da sind wir vom Sessel gefallen“: Was TIGER Coatings im Rüstungsgeschäft erlebt
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Was passiert, wenn ein Panzer über Stunden einem chemischen Kampfstoff ausgesetzt ist und seine Besatzung anschließend die Luke öffnet? Für Clemens Steiner ist das keine rein militärische Frage, sondern eine materialwissenschaftliche Herausforderung. Denn selbst wenn das Fahrzeuginnere hermetisch abgeschirmt war, kann die äußere Beschichtung gefährliche Substanzen aufgenommen haben. Beim Öffnen der Luke droht dann eine Kontamination. Eine solche zu vermeiden ist Aufgabe eines Speziallacks, dessen chemische Struktur verhindert, dass Kampfstoffe tief in die Oberfläche eindringen. An solchen Beschichtungen hat der oberösterreichische Pulverlackhersteller TIGER Coatings über Jahre gearbeitet.
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„Es geht darum, Oberflächen zu erzeugen, die resistent gegen 'chemical agents' sind“, erklärt Steiner, CEO des Welser Unternehmens. Dahinter steckt eine Forschungsaufgabe, die weit über klassische Anforderungen an Korrosionsschutz, Witterungsbeständigkeit oder Farbgebung hinausgeht. Für ein Unternehmen, dessen Pulverlacke sonst etwa auf Fassaden, Fahrzeugkomponenten, Maschinen oder industriellen Bauteilen zum Einsatz kommen, ist das ein ungewöhnliches Betätigungsfeld. Und eines, das seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine neue strategische Bedeutung erhalten hat.
Das Defence-Geschäft ist für TIGER keineswegs Neuland. Bereits Anfang der 2000er-Jahre begann der Beschichtungsspezialist, gemeinsam mit militärischen Auftraggebern technische Lösungen zu entwickeln. Damals entstand das Geschäft eher aus einzelnen Kundenanfragen als aus einer systematischen Marktbearbeitung. In der internen Organisation wurde Defense als eigene "Application Target Group" geführt. Ein strategischer Schwerpunkt war das Segment lange Zeit aber nicht. Das änderte sich mit dem Ukraine-Krieg. Steiner bezeichnet ihn als „Demarkationspunkt“, an dem dem Unternehmen und auch ihm persönlich bewusst geworden sei, wie verletzlich die europäische Sicherheitsarchitektur ist. Die jahrzehntelange Annahme, militärische Konflikte würden Europa nicht mehr unmittelbar betreffen, habe sich als Fehleinschätzung erwiesen.
Daraus leitet Steiner eine Verantwortung für das Unternehmen ab. Das Defense-Segment habe seit dem Ukraine-Krieg die zehnfache Aufmerksamkeit innerhalb des Unternehmens erhalten.
Wirtschaftlich bleibt das militärische Beschichtungsgeschäft - es entfällt darauf ein einstelliger Prozentwert des erwirtschafteten Gesamtumsatzes - ein Nischensegment. Das Unternehmen sieht er dabei als Spezialisten für jene Aufgaben, an denen andere Hersteller bereits gescheitert sind. „TIGER ist, verglichen mit den Marktbegleitern der Ferrari in der Pulverlackbranche“, sagt er. „Wenn es die anderen nicht mehr können, dann landen die Dinge irgendwann bei uns“, so Steiner
An zusätzlichen Fertigungskapazitäten scheitert ein Ausbau der Geschäftsvolumina nicht. „Da geht es mehr darum, die Chemistry zu entwickeln, Kapazitäten und Prozessfähigkeiten seien "vorhanden", sagt Steiner. Eine Adaption der Produktion eigens auf militärische Anwendungen sei nicht notwendig.
Wie ungewöhnlich die Anforderungen dennoch werden können, zeigt Steiner anhand eines weiteren Anwendungsfalls: der Beschichtung von Drohnenrotorblättern. Bei jedem Start und jeder Landung wirbeln die Rotoren durch ihren nach unten gerichteten Luftstrom „Downwash“ Staub und Sand auf. Die Partikel treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Rotorblätter und verursachen Materialabtrag. Im Extremfall brechen kleine Stücke aus der Oberfläche heraus. TIGER beschäftigt sich deshalb mit Beschichtungssystemen, die harte und elastischere Eigenschaften miteinander kombinieren. Ziel ist es, den erosiven Verschleiß zu reduzieren und damit die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern. Schon wenige zusätzliche Einsatzzyklen können für den militärischen Betreiber einen relevanten Unterschied machen.
Wenn Drohnenrotoren im Sand verschleißen
Auch bei Marineanwendungen reicht gewöhnlicher Korrosionsschutz nicht aus. Steiner beschreibt Beschichtungssysteme für Stahlteile, auf die zunächst Aluminium mittels Flammspritzverfahren aufgebracht wird. Anschließend folgen mehrere Schichten Pulverlack. Derartig geschützte Komponenten können nach seinen Angaben fünf bis zehn Jahre unter permanenter Salzwasserbelastung bestehen.
Auffällig ist, dass die militärischen Anforderungen nicht zwangsläufig auf eine möglichst lange wartungsfreie Lebensdauer hinauslaufen. Im Gegenteil: Für militärische Betreiber steht vor allem die Funktionsfähigkeit unter Einsatzbedingungen im Vordergrund. Wenn ein Bauteil nach drei oder fünf Jahren überholt und neu beschichtet werden muss, ist das unter Umständen akzeptabel.
Organisatorisch profitiert TIGER von seiner international aufgestellten Fertigungsstruktur. Neben dem Stammsitz in Wels betreibt der Hersteller Werke in Nordamerika und Asien, darunter drei Standorte in China sowie Produktionsstätten in Vietnam, Kanada, den USA und Mexiko. Eine eigene Defense-Fabrik gibt es nicht. „Alle acht Werke sind bei uns vollkommen durchstandardisiert“, erklärt Steiner. Sie arbeiten mit einheitlichen Prozessen und SAP als betrieblichem System.
Unterschiede ergeben sich vor allem aus den jeweiligen Rezepturen und den verfügbaren Prüfeinrichtungen. Wo eine militärische Beschichtung entwickelt und hergestellt wird, orientiert sich daher insbesondere an den technischen Anforderungen und der geografischen Nähe zum Auftraggeber. Forschung und Entwicklung finden im Regelfall in der entsprechenden Weltregion statt, in der auch der Kunde angesiedelt ist. Diese dezentrale Struktur erlaubt es dem Unternehmen, militärische Spezialprodukte grundsätzlich in das bestehende industrielle Geschäftsmodell zu integrieren.
Steiner beschreibt die internationale Rüstungsbranche als überschaubare Gemeinschaft, in der viele Akteure einander kennen. Für einen mittelständischen Industriezulieferer seien die Gepflogenheiten mitunter gewöhnungsbedürftig. Als ein Vertreter auf Kundenseite verlangt habe, eine von TIGER entwickelte Technologie zum Patent anzumelden und ihn selbst als Erfinder anzuführen, sei man "echt vom Sessel gefallen“, erinnert sich Steiner.
„Es ist einfach ein Hot Seat und für uns als kleines mittelständisches Unternehmen nicht unbedingt der Turf, auf dem wir uns wirklich wohlfühlen“, sagt er. Vor allem dort, wo Geschäftsbeziehungen intransparent werden oder die Rechte an Entwicklungen infrage stehen, zieht TIGER Grenzen. „In dem Moment, wo es intransparent wird, steigen wir aus.“
Eine weitere Hürde sieht Steiner in den österreichischen Genehmigungsverfahren. Ausfuhrbewilligungen, Exportbescheinigungen und langwierige administrative Abläufe erschweren aus seiner Sicht die internationale Bearbeitung militärischer Projekte. "Das ist ein Riesenproblem", sagt Steiner.
Steiner erwartet nicht, dass sich die wirtschaftliche Größenordnung des Unternehmens durch Defense fundamental verschiebt. Das Geschäft bleibt technisch anspruchsvoll, aber volumenmäßig begrenzt. Gerade darin liegt die Besonderheit des Welser Ansatzes. Während große Rüstungsunternehmen ihre Kapazitäten hochfahren und industrielle Lieferketten ausbauen, kann ein Spezialchemiehersteller mit vergleichsweise kleinen Materialmengen einen Beitrag zur Leistungsfähigkeit militärischer Systeme leisten.