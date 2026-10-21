TIGER Coatings Defense : „Da sind wir vom Sessel gefallen“: Was TIGER Coatings im Rüstungsgeschäft erlebt

21.10.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Beschichtungen gegen chemische Kampfstoffe, Schutzsysteme für Drohnen und Speziallacke für Marinebauteile: TIGER Coatings hat sein Defence-Geschäft seit dem Ukraine-Krieg strategisch aufgewertet. CEO Clemens Steiner spricht über anspruchsvolle Aufträge, Stückzahlen und die Schattenseiten des Marktes.
Clemens Steiner TIGER

„Das Defence-Geschäft ist ein Hot Seat." 
Clemens Steiner, CEO TIGER Coatings

- © HERMANN WAKOLBINGER

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
21.10.2026
Letzte Aktualisierung
21.10.2026
Daniel Pohselt