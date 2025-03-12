Europa habe genügend Zeit gehabt, sich auf diese Entwicklung vorzubereiten – nun sei entschlossenes Handeln gefragt, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Die Voestalpine selbst ist von den aktuellen US-Zöllen mit rund zwei bis drei Prozent des Konzernumsatzes betroffen, bestätigte der Konzern frühere Angaben. Das entspricht etwa 300 bis 500 Millionen Euro. Diese Summe sei für die voestalpine aber verkraftbar. "Unter den aktuellen Umständen führen wir jedoch auch Gespräche mit unseren Kunden inwieweit Zollaufschläge weitergegeben werden müssen", heißt es.

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Die voestalpine ist seit vielen Jahren mit eigenen Standorten in den USA vertreten. Die lokale Wertschöpfung wurde kontinuierlich ausgebaut. An den 49 US-Standorten beschäftigt der Konzern rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte des US-Umsatzes von 1,8 Milliarden Euro wird bereits vor Ort erwirtschaftet. Dennoch werden auch weiterhin Exporte in die USA getätigt. Insgesamt erwirtschaftete die Voestalpine im Geschäftsjahr 2023/24 einen Konzernumsatz von 16,7 Milliarden Euro.