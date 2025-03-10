Neue Mehrheitseigentümer : Pierer und Mateschitz nicht im Aufsichtsrat von Rosenbauer
Der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, der Industrielle Stefan Pierer sowie zwei Gesellschaften der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haben Anfang März die Mehrheit an Rosenbauer übernommen. Nun soll der Aufsichtsrat neu bestellt werden. Drei der Aufsichtsräte bestimmt dabei das Robau-Konsortium.
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Gernot Hofer, CEO der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Florian Hutter, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG, und Fritz Roithner, Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft, werden in das Kontrollgremium von Rosenbauer einziehen. Sie ersetzen die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Jörg Astalosch, Bernhard Matzner und Martin Zehnder. Stefan Wagner und Christian Reisinger bleiben ebenso im Aufsichtsrat wie die vom Betriebsrat entsandten Mitglieder Rudolf Aichinger, Christian Altendorfer und Wolfgang Untersperger.
"Volle Unterstützung der Eigentümer"
"Die nominierten Personen sind erfahrene Manager aus dem Gesellschafterkreis der Robau und genießen die volle Unterstützung der Eigentümerseite", heißt es in einer Aussendung von Robau. Ziel des neu zusammengesetzten Aufsichtsrats sei es, "das Rosenbauer Management bei der Umsetzung der Strategie zu unterstützen, damit das Unternehmen seine weltweit führende Position als Feuerwehr-Ausstatter weiter ausbauen kann."
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Die Übernahme bedeutet für den Rosenbauer-Konzern ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte. Rosenbauer-Chef Sebastian Wolf: "Mit Robau haben wir einen neuen starken Mehrheitseigentümer, mit dem wir die Positionierung unserer Gruppe als Weltmarktführer weiterentwickeln werden."