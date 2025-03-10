Der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz, der Industrielle Stefan Pierer sowie zwei Gesellschaften der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haben Anfang März die Mehrheit an Rosenbauer übernommen. Nun soll der Aufsichtsrat neu bestellt werden. Drei der Aufsichtsräte bestimmt dabei das Robau-Konsortium.

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Gernot Hofer, CEO der Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Florian Hutter, Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG, und Fritz Roithner, Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft, werden in das Kontrollgremium von Rosenbauer einziehen. Sie ersetzen die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Jörg Astalosch, Bernhard Matzner und Martin Zehnder. Stefan Wagner und Christian Reisinger bleiben ebenso im Aufsichtsrat wie die vom Betriebsrat entsandten Mitglieder Rudolf Aichinger, Christian Altendorfer und Wolfgang Untersperger.