Rüstung Österreich Pankl : Pankl-Chef Plasser: "Wir regeln Plastikflaschenverschlüsse, schaffen aber keinen Binnenmarkt für europäische Verteidigung"

20.03.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Unterauslastung im Kapfenberger Getriebewerk kompensiert Pankl durch gute Auslastung im steirischen Luftfahrtwerk: Personal wurde von einem ins andere Werk verschoben. Statt für KTM produzieren die Mitarbeiter nun Hubschrauberbauteile und Triebwerkskomponenten für zivile und militärische Nutzung.
Pankl Aerospace

Anders als in der traditionellen Luftfahrt, wo es zehn Jahre von Prototypenbau bis zum qualifizierten Produkt dauere, ginge es im militärischen Bereich schneller: "Da gibt es Zyklen wie in der Automotive-Industrie", sagt Pankl-CEO Plasser.

- © Pankl Racing Systems | Kundigraber

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Erstveröffentlichung
20.03.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Daniel Pohselt