Automatisierung in Österreich : Österreichs größte Automatisierungsprojekte

01.05.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Automatisierer stöhnen derzeit unter Lagerabbau und schwächelnder Automotive-Industrie. Im Hintergrund wird aber bereits an neuen Projekten und Visionen gearbeitet. Die Highlights.
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Hubert Gerstmayer, Geschäftsführer GER4Tech: "Wir befinden uns derzeit, wenn wir es mit der Börse vergleichen, in einem Bärenmarkt.“

- © Peter Kollroß // kollrosz.com

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Erstveröffentlichung
01.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Norbert Regitnig-Tillian