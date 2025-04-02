Die beiden staatlich kontrollierten Unternehmen hätten ausführliche Gespräche über die Zusammenlegung ihrer Geschäfte geführt und ihre ausländischen Partner über die Fusionsgespräche informiert, berichteten Insider.

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Dongfeng ist an der Börse umgerechnet 4,5 Milliarden Euro wert, Changan Auto hat eine Marktkapitalisierung von 14,5 Milliarden Euro. Spekulationen über eine Fusion der beiden Unternehmen waren im Februar aufgekommen, nachdem sie angekündigt hatten, dass ihre staatseigenen Mutterkonzerne Umstrukturierungen planten. China drängt seine staatseigenen Autohersteller dazu, bei Technologie, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit unabhängiger von ausländischen Joint-Venture-Partnern zu werden. Dongfeng arbeitet mit dem japanischen Hersteller Nissan zusammen, Changan mit Ford.