Die TPA Steuerberatung GmbH zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte Platz 2 in der Kategorie „M&A“ sowie Platz 3 in der Kategorie „Steuerberatung“.

Die Platzierungen unterstreichen die hohe fachliche Kompetenz von TPA in zwei zentralen Beratungsfeldern. Im Bereich M&A begleitet TPA Unternehmen bei Transaktionsprozessen, steuerlicher Strukturierung sowie strategischen Unternehmensentscheidungen. In der Steuerberatung unterstützt das Unternehmen Kund:innen dabei, über reine Compliance hinaus Spielräume zu erkennen, Perspektiven zu eröffnen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

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