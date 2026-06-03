Unternehmensberatung Österreich : Berater-Ranking 2026: TPA Steuerberatung GmbH erzielt Top-Platzierungen in M&A und Steuerberatung
Die TPA Steuerberatung GmbH zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen erreichte Platz 2 in der Kategorie „M&A“ sowie Platz 3 in der Kategorie „Steuerberatung“.
Die Platzierungen unterstreichen die hohe fachliche Kompetenz von TPA in zwei zentralen Beratungsfeldern. Im Bereich M&A begleitet TPA Unternehmen bei Transaktionsprozessen, steuerlicher Strukturierung sowie strategischen Unternehmensentscheidungen. In der Steuerberatung unterstützt das Unternehmen Kund:innen dabei, über reine Compliance hinaus Spielräume zu erkennen, Perspektiven zu eröffnen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.
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Interdisziplinäre Beratung für komplexe Entscheidungen
Helmut Beer, Steuerberater und Partner bei TPA, erklärt zur Auszeichnung im Bereich M&A: „Wir freuen uns sehr über unsere großartigen Platzierungen bei „M&A“ und „Steuerberatung“. Unter den Besten zu sein würdigt nicht nur unsere fachliche Kompetenz, sondern auch das beeindruckende Engagement unserer 850 Mitarbeiter:innen“, so Helmut Beer, TPA Steuerberatung und M&A-Experte.
Auch Yasmin Wagner, Steuerberaterin und Partnerin bei TPA, sieht die Platzierung in der Steuerberatung als Bestätigung des Beratungsansatzes: „Exzellente Steuerberatung geht für mich über reine Compliance hinaus – sie schafft Spielräume und eröffnet neue Perspektiven. Dass wir damit erfolgreich sind, zeigt unsere Platzierung sehr deutlich.“
TPA begleitet Kund:innen mit interdisziplinärer Expertise, praxisnaher Beratung und einem klaren Blick für steuerliche, wirtschaftliche und strategische Zusammenhänge. Die aktuellen Platzierungen zeigen, dass TPA sowohl in der Transaktionsberatung als auch in der Steuerberatung zu den starken Beratungspartnern am österreichischen Markt zählt.
TPA überzeugt im österreichischen Beratungsmarkt
Das jährlich erscheinende Berater-Ranking gilt als wichtige Standortbestimmung der österreichischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenwissen und der konkrete Mehrwert für Auftraggeberinnen und Auftraggeber.