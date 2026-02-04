Die StEP-Up-Akademie bestätigt auch im Jahr 2026 ihre führende Rolle im Bereich Produktion und Fertigung und sichert sich erneut den ersten Platz im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN. Grundlage des Rankings ist eine umfassende Branchenstudie, bei der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen die Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Anbietern bewertet haben. In ihrer Kategorie setzte sich die StEP-Up-Akademie klar an die Spitze.

"Dass wir bereits zum fünften Mal in Folge von unseren Kunden als bester Seminaranbieter ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Anspruch, praxisnahe, qualitativ hochwertige Qualifizierungen anzubieten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Trainings und Lehrgänge zeichnen sich durch besondere Praxisorientierung aus, was von integrierten Lernspielen und Praxisbeispielen bis hin zur praktischen Anwendung im Unternehmen reicht", so Dipl.-Ing. Dr. Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity.