Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : StEP-Up-Akademie erneut Spitzenreiter im Bereich Produktion und Fertigung
Die StEP-Up-Akademie bestätigt auch im Jahr 2026 ihre führende Rolle im Bereich Produktion und Fertigung und sichert sich erneut den ersten Platz im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN. Grundlage des Rankings ist eine umfassende Branchenstudie, bei der 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer von Weiterbildungsprogrammen die Qualität von Inhalten, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Anbietern bewertet haben. In ihrer Kategorie setzte sich die StEP-Up-Akademie klar an die Spitze.
"Dass wir bereits zum fünften Mal in Folge von unseren Kunden als bester Seminaranbieter ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Anspruch, praxisnahe, qualitativ hochwertige Qualifizierungen anzubieten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Trainings und Lehrgänge zeichnen sich durch besondere Praxisorientierung aus, was von integrierten Lernspielen und Praxisbeispielen bis hin zur praktischen Anwendung im Unternehmen reicht", so Dipl.-Ing. Dr. Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity.
Weiterbildung als Wettbewerbsvorteil in der Industrie
In einem zunehmend dynamischen und wettbewerbsintensiven Wirtschaftsumfeld wird kontinuierliche Weiterbildungzum entscheidenden Erfolgsfaktor. Besonders in der produzierenden Industrie stehen Unternehmen vor der Aufgabe, Abläufe zu optimieren, Qualitätsanforderungen zu erfüllen und Mitarbeiter auf technologische Innovationen vorzubereiten. Genau hier setzt die StEP-Up-Akademie an – als führende Plattform für praxisorientierte Weiterbildung in Lean Management, Prozessoptimierung und Führungskräfteentwicklung.
Mit einem umfangreichen Portfolio aus Trainings, Lehrgängen und individuellen Coachings unterstützt die Akademie Betriebe dabei, ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Besonders gefragt sind Programme wie der Lean Production-Green Belt®, Six Sigma-Zertifizierungen oder Schulungen zur Statistischen Prozessregelung (SPC) – Formate, die theoretisches Know-how mit konkreter Anwendung im Arbeitsalltag verbinden.
Neben klassischen Weiterbildungsangeboten erweitert die Akademie ihr Portfolio zunehmend um interdisziplinäre Programme, etwa das Bachelorstudium Lean Healthcare Management, das speziell auf Prozessoptimierung im Gesundheitswesen ausgerichtet ist. Auch branchenübergreifende Formate wie die jährlich veranstaltete Best Practice-Konferenz bieten Teilnehmern wertvolle Einblicke in erfolgreiche Produktivitätsstrategien und fördern den Austausch unter Fach- und Führungskräften.