Die Unternehmensberatung ICON zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den besten Beratungen Österreichs. In der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“ erreichte das Unternehmen den 1. Platz.

Mit dieser Auszeichnung wird ICON für seine herausragende Kompetenz in einem zentralen Bereich der heimischen Industrie gewürdigt. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau unterstützt das Unternehmen seine Klient:innen mit fundierter Branchenkenntnis, fachlicher Expertise und praxisnahen Lösungen.