Die Unternehmensberatung Horváth & Partner wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN erneut als eine der führenden Beratungen Österreichs ausgezeichnet. In der Kategorie „Finance“ erreichte das Unternehmen den 1. Platz und bestätigt damit seine starke Position in der finanzwirtschaftlichen Beratung.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere die langjährige Fachkompetenz von Horváth & Partner in den Bereichen Finance & Controlling, Finanzsteuerung, Treasury, Konsolidierung sowie bei der strategischen Begleitung komplexer Transformationsprojekte. Gerade in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld gewinnen finanzielle Resilienz, Transparenz und effiziente Steuerungsmodelle weiter an Bedeutung.