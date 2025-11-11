Hubtex : Flexible Logistiklösungen für die Verteidigungsindustrie
HUBTEX bietet sowohl Standard- als auch Sonderlösungen für die militärische Intralogistik an. „Wir haben uns gezielt auf die speziellen Anforderungen der Produktion für den Militärsektor spezialisiert und sind seit über 30 Jahren verlässlicher Zulieferer für Streitkräfte in Deutschland, den USA, Großbritannien und Japan“, erklärt Hans-Joachim Finger, Geschäftsführer bei HUBTEX. Das Unternehmen erfüllt die Vorgaben der DIN 2303 für wehrtechnische Produkte und unterstreicht damit sein hohes Qualitätsniveau. Nach erfolgreicher Zertifizierung in entsprechenden Qualitäts- und Bauteilklassen ist HUBTEX berechtigt, besonders anspruchsvolle Schweißverfahren mit sicherheitsrelevanter Bedeutung durchzuführen. Diese kommen auch bei der Fertigung des Mehrwege-Seitenstaplers ML 50 zum Einsatz, der speziell an die Anforderungen im militärischen Umfeld angepasst wurde.
Staplerlösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.
Der Transport von Langgut – etwa Torpedos oder Lenkflugkörpern – erfordert höchste Zuverlässigkeit und Präzision, die der ML 50 gewährleistet. Seine robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Betriebssicherheit, auch unter extremen Bedingungen und bei unregelmäßiger Auslastung. Dank der kompakten Konstruktion sind die Mehrwege-Seitenstapler besonders wendig und lassen sich auch in engen Räumen, etwa in niedrigen Munitionsbunkern, effizient einsetzen. Zugleich ermöglicht die groß dimensionierte Elastikbereifung ein sicheres Fahren auf unbefestigtem Gelände. Diese Kombination aus kompaktem Design, Antriebstechnologie und Bereifung macht die HUBTEX-Stapler zu idealen Fahrzeugen für militärische Anwendungen.
Vollelektrisch oder hybrid.
Ein wesentliches Merkmal der HUBTEX-Fahrzeuge ist die Wahl zwischen vollelektrischem und hybridem Antrieb. Der vollelektrische Antrieb arbeitet emissionsfrei, geräusch- und wärmearm – ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Die Hybridversion verbindet die Vorteile des Elektromotors mit jenen eines Verbrennungsmotors: Da Munitionsbunker häufig über größere Flächen verteilt sind, müssen die Fahrzeuge regelmäßig längere Distanzen bewältigen. Im Einsatzfall kann das Hybridfahrzeug rasch betankt werden, ohne längere Ladezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Mit diesen beiden Antriebstechnologien reagiert HUBTEX auf die steigenden Anforderungen an flexible und umweltfreundliche Lösungen im militärischen Bereich.
ZUM UNTERNEHMEN
Die HUBTEX Gruppe mit ihren verbundenen Unternehmen HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG, Genkinger GmbH, stabau GmbH und DIMOS Maschinenbau GmbH beschäftigt weltweit mehr als 1100 Mitarbeiter. HUBTEX mit Hauptsitz in Fulda ist der international führende Hersteller von Mehrwegestaplern, Seitenstaplern, Kommissionierfahrzeugen spezialgefertigten Flurförderzeugen und Sonderfahrzeugen für den Transport von langen, schweren und sperrigen Gütern. Umfassende Beratung, weltweiter Service und Innovationsstärke zeichnen das Unternehmen aus.