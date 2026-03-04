Österreichs beste Fachhochschulen : FH Technikum Wien mit Spitzenplätzen im FH-Ranking 2026
Die FH Technikum Wien bestätigt auch 2026 ihre herausragende Stellung im österreichischen Fachhochschulsektor. Im aktuellen FH-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erzielt sie in der Kategorie „Image“ den Spitzenwert und positioniert sich damit erneut als führende Institution ihres Bereichs. Zusätzlich zählt sie zu den bekanntesten Fachhochschulen des Landes und erreicht im Bekanntheitsranking den zweiten Platz. Im Rahmen des jährlich veröffentlichten Fachhochschul-Rankings wurden insgesamt 17 österreichische Fachhochschulen bewertet.
„Diese Auszeichnung ist für uns eine schöne Bestätigung, dass sich kontinuierlicher Einsatz und gemeinsame Anstrengungen lohnen. Dass die FH Technikum Wien bereits zum dritten Mal in Folge im INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking als beste Fachhochschule Österreichs bewertet wurde, freut uns sehr und macht uns stolz. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiter*innen, Lehrenden und Studierenden, die tagtäglich mit Engagement und hoher Professionalität dazu beitragen. Dieser Erfolg ist für uns Motivation, unseren Weg konsequent weiterzugehen.”
Florian Eckkrammer, Geschäftsführer FH Technikum Wien
FH Technikum: Kontinuierliche Spitzenleistung
Das Fachhochschul-Ranking 2026 unterstreicht einmal mehr die starke Reputation der FH Technikum Wien. Besonders in der Wahrnehmung durch Wirtschaft und Unternehmen überzeugt die Hochschule und setzt sich im Imagevergleich klar an die Spitze. Auch ihre hohe Sichtbarkeit im österreichischen Bildungsmarkt spiegelt sich im hervorragenden Abschneiden bei der Bekanntheit wider. Die vollständigen Resultate sind auf industriemagazin.at abrufbar.
„Das Ranking basiert auf dem Bild, das sich Entscheider*innen in Unternehmen von unseren Absolvent*innen machen. Es freut uns, dass die Alumni der FH Technikum Wien beständig als top ausgebildete Spitzenkräfte wahrgenommen werden und so unseren hohen Anspruch an Praxisnähe und Qualität in der Aus- und Weiterbildung bestätigen.”
Horst Rode, Geschäftsführer FH Technikum Wien