Die FH Technikum Wien bestätigt auch 2026 ihre herausragende Stellung im österreichischen Fachhochschulsektor. Im aktuellen FH-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erzielt sie in der Kategorie „Image“ den Spitzenwert und positioniert sich damit erneut als führende Institution ihres Bereichs. Zusätzlich zählt sie zu den bekanntesten Fachhochschulen des Landes und erreicht im Bekanntheitsranking den zweiten Platz. Im Rahmen des jährlich veröffentlichten Fachhochschul-Rankings wurden insgesamt 17 österreichische Fachhochschulen bewertet.

