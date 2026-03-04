Österreichs beste Fachhochschulen 2026 : FH-Ranking 2026: Hochschule Campus Wien erneut führende Fachhochschule Österreichs
Die Hochschule Campus Wien zählt auch 2026 zu den Top-Adressen im österreichischen Fachhochschulsektor. Im aktuellen FH-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN wird sie erneut als bekannteste Fachhochschule des Landes geführt. Mit einem Bekanntheitswert von 74 Prozent erreicht sie den ersten Platz. Zusätzlich überzeugt die Hochschule im Imagevergleich und belegt dort Rang zwei. Im Rahmen des jährlich veröffentlichten Fachhochschul-Rankings wurden insgesamt 17 österreichische Fachhochschulen bewertet. Die Hochschule Campus Wien konnte sich dabei klar positionieren und ihre starke Wahrnehmung in der Wirtschaft erneut unter Beweis stellen.
„Die Hochschule Campus Wien steht für hervorragende Aus- und Weiterbildung sowie für praxisnahe Forschung und Entwicklung auf höchstem Niveau. So gewährleisten wir, dass unsere Absolvent*innen bestens qualifiziert und mit großer Motivation einen wertvollen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Österreich und zum gesellschaftlichen Wohl leisten. Umso mehr freut es mich, dass unsere Bemühungen von der heimischen Industrie gesehen werden. Mein besonderer Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiter*innen in Lehre, Forschung und Verwaltung, die diesen Erfolg möglich machen.“
Doris Link, Vorsitzende der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien.
FH-Ranking: Starke Reputation in der Wirtschaft
Das Ranking basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von 150 Führungskräften und Personalverantwortlichen österreichischer Unternehmen. Nach einer telefonischen Erstansprache bewerten sie die Studienangebote der heimischen Fachhochschulen. Die Durchführung erfolgt durch die Markenanalyseagentur Brandscore im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN, das das Ranking seit mehr als 25 Jahren publiziert.
„Es macht uns stolz, dass die Hochschule Campus Wien als bekannteste Fachhochschule Österreichs gilt. Unsere Sichtbarkeit bauen wir auf vielfältige Weise immer weiter aus – durch die stetige Weiterentwicklung unserer Ausbildungsqualität ebenso wie durch unsere Rolle als Impulsgeberin bei Initiativen wie der Langen Nacht der Forschung oder der Kinderuni Wien. Unsere Hochschule ist eine lebendige und vielfältige Campus-Community, in der Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Perspektiven zusammenkommen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen.“
Heimo Sandtner, Rektor der Hochschule Campus Wien.