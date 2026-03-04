Die Hochschule Campus Wien zählt auch 2026 zu den Top-Adressen im österreichischen Fachhochschulsektor. Im aktuellen FH-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN wird sie erneut als bekannteste Fachhochschule des Landes geführt. Mit einem Bekanntheitswert von 74 Prozent erreicht sie den ersten Platz. Zusätzlich überzeugt die Hochschule im Imagevergleich und belegt dort Rang zwei. Im Rahmen des jährlich veröffentlichten Fachhochschul-Rankings wurden insgesamt 17 österreichische Fachhochschulen bewertet. Die Hochschule Campus Wien konnte sich dabei klar positionieren und ihre starke Wahrnehmung in der Wirtschaft erneut unter Beweis stellen.

