Die internationale Unternehmensberatung EY Österreich erzielt im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut herausragende Platzierungen. Das Unternehmen erreichte Platz 1 in der Kategorie „Sustainability“ sowie in den Branchen „Banken und Versicherungen“ und „Handel und Konsumgüter“. Darüber hinaus belegte EY Österreich Platz 2 in der Kategorie „Finance“, Platz 2 in der Kategorie „Digitalisierung“ sowie Platz 2 in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“.

Mit diesen Ergebnissen zählt EY Österreich weiterhin zu den Spitzenreitern der heimischen Beratungsbranche. Die Platzierungen spiegeln die breite Kompetenz des Unternehmens in zentralen wirtschaftlichen Zukunftsfeldern wider – von Finance, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis hin zu branchenspezifischer Beratung für Banken, Versicherungen, Handel, Konsumgüter sowie Maschinen- und Anlagenbau.