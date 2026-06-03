Die Unternehmensgruppe dankl+partner consulting | MCP Deutschland zählt laut dem aktuellen Berater-Ranking 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. In der Kategorie „Transport, Verkehr, Logistik“ erreichte das spezialisierte Consultingunternehmen den 2. Platz.

Seit mehr als 30 Jahren begleitet dankl+partner consulting nationale und internationale Kunden auf dem Weg zu World Class Maintenance, Asset Management, Engineering und Energieoptimierung. Die aktuelle Top-Platzierung unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens sowie die international anerkannte Expertise in anlagenintensiven Branchen.