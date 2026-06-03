Österreichs beste Unternehmensberater 2026 : Berater-Ranking 2026: Advicum punktet in Restrukturierung und Produktionsmanagement
Die Unternehmensberatung Advicum Consulting GmbH zählt erneut zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN wurde Advicum in der Kategorie „Restrukturierungsberatung“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. In der Kategorie „Produktionsmanagement“ erreichte das Unternehmen einen starken 3. Platz.
Diese Platzierungen bestätigen die hohe Beratungskompetenz von Advicum in zwei zentralen Disziplinen: der erfolgreichen Begleitung von Unternehmen in herausfordernden Situationen sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung und Optimierung industrieller Prozesse.
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Produktionsmanagement zwischen Effizienz, Digitalisierung und KI
Auch im Produktionsmanagement verfolgt Advicum einen ganzheitlichen und menschenzentrierten Ansatz. Matthias Ortner, Equity Partner Advicum Consulting, erklärt dazu: „Wir liefern nicht nur Konzepte, sondern schaffen Ergebnisse. Wir verbinden strategischen Weitblick mit operativer Umsetzungskraft und fokussieren uns konsequent auf messbare Wirkung. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern im Alltag nachhaltig greifen und die Wettbewerbsfähigkeit sichern.“
Advicum festigt Platz unter Österreichs Top-Consultants
Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als eine der umfassendsten Marktanalysen der österreichischen Consulting-Branche. Bewertet werden unter anderem Beratungskompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenverständnis und der konkrete Nutzen für Unternehmen. Die erneute Top-Platzierung unterstreicht den Anspruch von Advicum Consulting, Unternehmen nicht nur strategisch zu beraten, sondern sie auch wirksam und nachhaltig in der Umsetzung zu begleiten.