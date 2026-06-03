Die Unternehmensberatung Advicum Consulting GmbH zählt erneut zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. Im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN wurde Advicum in der Kategorie „Restrukturierungsberatung“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. In der Kategorie „Produktionsmanagement“ erreichte das Unternehmen einen starken 3. Platz.

Diese Platzierungen bestätigen die hohe Beratungskompetenz von Advicum in zwei zentralen Disziplinen: der erfolgreichen Begleitung von Unternehmen in herausfordernden Situationen sowie der nachhaltigen Weiterentwicklung und Optimierung industrieller Prozesse.