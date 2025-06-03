SAG wächst im Rüstungsgeschäft : Wie die Salzburger Aluminium Group ihr Defence-Geschäft ausbaut

03.06.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Ein Viertel ihres Umsatzes erwirtschaftet die slowakische Niederlassung der SAG im Rüstungssektor. Wie das Werk in Chocholná-Velčice Hydrauliktanks, Tarnnetzboxen und Spezialfenster für Fahrzeuge von Rheinmetall produziert, warum Zertifikate für Wehrtechnik der Schlüssel für Folgeaufträge sind und wie stark das Werk seinen Output steigern will.
SAG Slowakei

SAG-Werk in Chocholná-Velčice: Der Standort produziert unter anderem Aluminium-Kraftstofftanks, Hydrauliktanks, Tarnnetzboxen und Spezialfenster für Fahrzeuge von Rheinmetall.

- © jancechovsky.sk

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Erstveröffentlichung
03.06.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt