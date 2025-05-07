Defence Startups NXRT : Wie ein Wiener Scale-Up mit Trainingslösungen in der Defence mitmischt

07.05.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Erst im Vorjahr wurde mit Markus Neuberger - einem Kapitän zur Seefahrt - als Head of Public & Defence ein Spezialist ins Boot des Wiener Mixed-Reality-Anbieters NXRT geholt. Dieser soll in erster Linie Produktspezifikationen aufbauen, sagt der Unternehmensgründer und CEO Lukas Stranger.
Anwendung NXRT

"Die Wege gestalten sich mit militärischen Stakeholdern zuweilen langwierig", sagt Lukas Stranger, Gründer und CEO NXRT

- © NXRT

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Erstveröffentlichung
07.05.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt