Steyr Arms Export Tunesien : Steyr Arms-Chef Šlapák: "Das ist geschäftskritisch"

02.06.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Exporthürden haben dem Langwaffenhersteller Steyr Arms einen potenziellen Großdeal mit Tunesien vermasselt. Geschäftsführer Milan Šlapák über das Ausbleiben der Ausfuhrgenehmigung, die Produktionsstrategie für den Hoffnungsmarkt USA und wie die slowenische Schwester Arex mit Kurzwaffen wächst.
Steyr Arms Slapak

Milan Šlapák, Geschäftsführer des Langwaffenherstellers Steyr Arms: "Bei Arex in Slowenien sehen wir zweistelliges Wachstum."

- © Steyr Arms

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Erstveröffentlichung
02.06.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt