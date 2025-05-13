Bernhard Müller, Partner für „Security & Defence” bei PwC Legal Österreich über die Finanzierungslücke bei militärischen Projekten in Österreich.



INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Müller, in Deutschland öffnen sich die Banken für Finanzierungsprojekte rund um Defence. Hinkt Österreich hinterher?

Bernhard Müller: Deutschland ist uns da ganz klar einen Schritt voraus. Jahrzehntelang war Investieren in dem Bereich Defence ähnlich verpönt wie die Investition in Glücksspiel oder Prostitution. Man wollte keine dubiosen Waffengeschäfte finanzieren. Und dann kommt auf einmal dieser Krieg in der Ukraine, ein massives Nachrüsten in Europa und auf einmal steht man vor der Frage, wie über die 300 Milliarden Euro Sondervermögen in Deutschland hinausgehende Investitionen finanziert werden sollen, die es ja wahrscheinlich werden. Und in Osterreich spricht man von knapp 30 Milliarden, die der Aufbauplan 20232+ bereithalten soll. Wir wissen alle, dass wir das mit 30 Milliarden in Österreich nicht machen. Wir werden daher privates Kapital in der einen oder anderen Form brauchen. Was wir genauso merken: Wenn wir bei den wenigen heimischen Zulieferbetrieben nachschauen: MFL war in den Medien mit Panzeraufträgen für den Leopard 2 Panzer, und wir haben ja auch Radpanzer Pandur bei General Dynamics. Das heißt die Rüstungsbetriebe und rustungsnahen Betriebe bauen aus und aus und die brauchen Finanzierungen. Der dritte Bereich sind Startups im Defence Bereich, da merken wir, wir brauchen jetzt viel mehr Innovation, moderne Produkte, Know how im eigenen Land. Das muss man auch finanzieren, Startups tun sich schon schwer genug, wenn die Auftragsvergabe, die öffentliche Hand behäbig und langsam ist.

Wie schaut es mit Venture Capital aus, wer ist bereit, einzusteigen?

Müller: Auf der Austrian Defence Innovation Conference in Klagenfurt schwirren die Deutschen Venture Capital Geber herum, da schwirren deutsche Banken herum, die sind an diesen Dingen sehr sehr interessiert. Es stellt sich natürlich immer die Frage, ob jedes Startup Venture Capital möchte oder doch lieber eine klassische Projektfinanzierung - also Absatzfinanzierung - bevorzugt. Man bekommt einen Auftrag, die Bank finanziert dann die Ausweitung der Kapazität für diesen Auftrag. In Österreich ist das alles ein sehr kleiner Teich. Da sind wir sehr weit weg, dass wir eine Rüstungsfinanzierung in Österreich bekommen.

Ein veritabler Missstand?

Müller: Es beginnt schon jetzt langsam zum Problem zu werden. Denn ich kenne konkret Unternehmen, die zu ihren Hausbanken gegangen sind und eine Ausbaufinanzierung für die Produktion wollten und dann kommt als Antwort: Ja gut, Infrastruktur können wir finanzieren, ihr produziert aber eh keine Waffen dort? In einem Rüstungsbetrieb schwierig. Warum ist das so? Weil man immer noch Angst vor Reputationsschäden hat. Ich habe mit der Sparte Banken der Wirtschaftskammer gesprochen und die sagen ja, sie verstehen es und würden eine Änderung befürworten, aber können den Mitgliedsunternehmen nichts vorschreiben. Und mit den Nachhaltigkeitsprodukten kommt man auch nicht voran: Alles was Rüstung ist, ist nicht nachhaltig, so die vorherrschende Meinung. Das wird langsam zum Problem werden.

Und Österreich blockierte auf europäischer Ebene die Europäische Investitionsbank?

Müller: Die ist ja zumindest ein wenig vorgeprescht: Künftig können Dual Use Güter mit doppeltem Verwendungszweck auch Cybersicherheit, Drohnen, Mobilität sein. Das ist in Wahrheit ja ein Etikettenschwindel. Sie wollen in Wahrheit Defence finanzieren, aber sie trauen sich nicht, da die Mitgliedsstaaten das in der Vergangenheit blockiert hatten.



Die österreichische Banken sind abwartend?



Müller: In Govermental Affairs gibt es schon Befürworter, die sagen, darüber gehört diskutiert. Aber letztlich scheitern die dann oft am Risk: Risk sagt Nein. Banken befürchten sie finanzieren etwas und der Panzer taucht dann plötzlich in Syrien auf. Das ist grotesk. Wir wissen ja, dass wir unsere europaische eigene Nachrüstung finanzieren. Wenn jemand Panzertürme finanziert, wissen wir, wo diese Panzertürme hingehen. Wir wissen, dass wir diese Kapazitaten für den europaischen Verteiigungsaufbau brauchen. Die Banken sind sehr zurückhaltend. Ich glaube halt, über kurz oder lang werden dann deutsche Venture Kapital Geber und deutsche Banken das Geschaft in Osterreich übernehmen. Und das ist letztlich auch nicht gut. Übrigens: Ich habe verzweifelt vor einem halben Jahr nach Verboten gesucht, warum Rüstung nicht eu-weit finanziert werden darf. Das gibt es nicht. Aber es wurde immer so weiter tradiert. Unsere Richtlinien, unser Regulator die lassen das nicht zu. Nein, das gab es alles nicht und gibt es nicht.

Sehen Sie schon Nachteile für den heimischen Innovationsstandort?



Müller: Die Deutschen machen schon ganz anderes Matchmaking zwischen Industrie und Startups. Wie die Uni Bundeswehr in München, genau so etwas bräuchten wir, wo wir mit dem Staat und privat Innovation Hubs und eine Startup Kultur in Österreich fördern. Innovative Scale Ups sind genau der Weg, dass wir mehr Innovation bekommen. Dafür müssen wir auch entsprechend finanzieren. Sonst werden wir da nicht vorankommen. Wir haben sehr viele Zulieferer im Luftfahrbereich. Wenn wir die nicht ausreichend mit Geld versorgen, können die nicht mit Aufträgen, die zum inländischen Wirtschaftswachstum beitragen, nachkommen. Eine Chance, die wir leichtfertig über Bord werfen. Und abermals: Die moralische Keule gilt nicht. Es geht um die europäische Rüstungsproduktion. Wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer.