Österreichs wichtigste Defence Startups : Defence Startups: Wie junge Tech-Firmen militärische Innovation denken

13.05.2025
Lesezeit: ca. 11 Minuten
Ihr Business hängen sie gemäß des Leitspruchs "loose lips sink ships" nicht an die große Glocke: Eine Reihe junger Unternehmen mischt im Verteidigungsgüterbereich mit. Warum auch ihre Investoren häufig lieber im Hintergrund bleiben, an welchen Innovationen sie schrauben und was sie in die Branche geführt hat.
Defence Aufmacher

Sie sind jung, haben prominente Investoren an Bord und üben sich gemäß des Leitspruchs "loose lips sink ships" in Verschwiegenheit: Österreichs junge Player im Verteidigungsgüterbereich

- © WEKA Industrie Medien; beigestellt; Adobe Stock

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Erstveröffentlichung
13.05.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt