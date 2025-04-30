Viewpointsystem Nils Berger : Defence Scale Up: "Stehen an der Schwelle zu einem Technologiewandel in der Verteidigung"

30.04.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Sie sind jung, haben prominente Investoren an Bord und üben sich gemäß des Leitspruchs "loose lips sink ships" in Verschwiegenheit: Wer sind Österreichs junge Player im Verteidigungsgüterbereich? Und was treibt sie an? Teil Eins der Serie mit Nils Berger, CEO des Eye-Tracking-Spezialisten Viewpointsystem.
Viewpointsystem

Die Brillen von Viewpointsystem kombinieren Kamera, Infrarotsensoren und smarte Software zu einem System, das nicht nur aufzeichnet, sondern analysiert – und im nächsten Schritt Trainingsrückschlüsse ermöglicht.

- © Viewpointsystem

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
30.04.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt