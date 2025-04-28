Verteidigungsfinanzierung Venture Capital : Rüstungsfinanzierung: "Deutsche Banken werden in sechs Monaten das Geschäft übernehmen"

28.04.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Bernhard Müller, Partner für „Security & Defence” bei PwC Legal Österreich, über die Finanzierungslücke bei militärischen Projekten in Österreich, die Rolle ausländischer Banken sowie Venture-Capital-Geber und die Auswirkungen auf den heimischen Innovationsstandort.
Military vehicles lined up in facto

Die Finanzierungslücke bei militärischen Projekten in Österreich ist laut Bernhard Müller, Partner für „Security & Defence” bei PwC Legal Österreich, offenkundig.

- © k_viktar - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
28.04.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Daniel Pohselt