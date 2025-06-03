Die internationale Personal- und Managementberatung Kienbaum wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN mit dem 2. Platz in der Kategorie „Organisationsberatung“ ausgezeichnet. Damit zählt Kienbaum zu den gefragtesten Ansprechpartnern für Unternehmen, die sich in einer Phase tiefgreifender struktureller und kultureller Transformation befinden.

Die Auszeichnung würdigt insbesondere die langjährige Erfahrung von Kienbaum in der strategischen Begleitung von Veränderungsprozessen – etwa im Zusammenhang mit Digitalisierung, globaler Neuorientierung, Führungskultur und Organisationsstruktur.

Im Zentrum steht dabei nicht nur die Optimierung von Prozessen, sondern vor allem die ganzheitliche Betrachtung der Organisation und ihrer Menschen. Dazu heißt es von Seiten Kienbaums: „Das Thema technologischer Wandel und Geschäftsmodelle neu zu denken, notwendige Erneuerungen der Globalisierungsstrategien unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und veränderte Kundenanforderungen drängen gerade heute in den aktuellen Krisensituationen Unternehmen und Top-Entscheider zu mutigen Schritten. Wesentlich ist es, auf diese durch diverse Szenarien vorbereitet zu sein – Planung wird dadurch unsicherer und Führung wesentlicher. Mut als Führungskompetenz und die Fähigkeit, auf diverse Führungsstile zurückgreifen zu können, wird es Entscheidern von heute erlauben, die Organisationen von morgen zu bauen. Zusätzlich zu einem klaren Bild über die strategische Ausrichtung und optimale Prozesse geht es in der Änderung von Organisationen um das Thema neue Unternehmenskultur, die aus den Führungskräften und Mitarbeitenden entwickelt wird. Die Realisierung stellt sicher, dass diese Transformation erfolgreich wird.“

Das Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN gilt als eines der wichtigsten Stimmungsbilder des österreichischen Beratungsmarktes. Für die Ausgabe 2025 wurden im Mai 250 Entscheidungsträger:innen befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungsqualität, Umsetzungsfähigkeit, strategische Kompetenz und der konkrete Mehrwert für Unternehmen. In die Bewertung einbezogen wurden klassische Managementberatungen, IT-Consultants, Inhouse-Berater:innen sowie spezialisierte Einheiten großer Prüfgesellschaften.