Der Wiener Gummi- und Kautschukhersteller Semperit hat im ersten Halbjahr 2025 tiefrote Zahlen geschrieben: Ein Verlust nach Steuern von 11,2 Mio. Euro steht einem Vorjahresgewinn von 9,6 Mio. Euro gegenüber. Der Umsatz sank um 7,2 % auf 320,5 Mio. Euro. Doch im zweiten Quartal drehte der Trend: Ab März zog der Auftragseingang spürbar an, im zweiten Quartal stieg das EBITDA von 11,1 auf 19,6 Mio. Euro, das EBIT schaffte den Sprung von minus 1,3 auf plus 4,0 Mio. Euro.

Konzernchef Manfred Stanek sieht die Talsohle durchschritten und setzt für das zweite Halbjahr auf weiteres Wachstum. Ziel sei es, den positiven Auftragstrend in allen Geschäftsbereichen zu nutzen – mit Produktinnovationen, konsequenter Kostenoptimierung und höherer Effizienz, um die Marktposition nachhaltig zu stärken.