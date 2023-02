Zum Start umfasst das Salesianer-Portfolio die Bereiche Berufsbekleidung, Reinigungstücher und Matten. Um die Kundenanforderungen noch besser zu verstehen, konnte eine Wäscherei im Kanton Zürich als Partner gewonnen werden. Zum Start möchte man vor allem heimische Handwerksbetriebe, die produzierende Industrie sowie Pharmafirmen ansprechen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den Kreis in der D-A-CH-Region schließen konnten und Salesianer nun auch in der Schweiz Kunden mit Miettextilien beliefert. Entscheidend für uns war, dass der Markt ein sehr großes Potenzial mit einer durchwegs interessanten Kundenstruktur bietet. Qualität und Zuverlässigkeit stehen ganz klar im Fokus der Schweizer Unternehmen. Werte, die auch mit jenen von Salesianer konform gehen und uns daher positiv in die Zukunft blicken lassen“, erklärt Salesianer-CEO Dr. Victor Ioane den Schritt ins Nachbarland.



Als operativer Geschäftsführer der Schweizer Tochtergesellschaft sieht Markus Fleischanderl das Potenzial und freut sich auf die Herausforderung: „Die Schweiz ist selbstverständlich sehr spannend für uns. Die Marktgegebenheiten ähneln dem österreichischen Markt, speziell jenem in Vorarlberg. Aber natürlich musste man zu Beginn auf Basis einer Marktanalyse entscheiden, welche Produkte und welche Services benötigt werden. Aktuell gibt es industrielle Wäschereien im Land, die vor allem die Hotellerie und Gastronomie in der Schweiz beliefern - damit war unser Weg schnell klar. Nur wenige Betriebe können hingegen auch den Bereich Berufsbekleidung, Reinigungstücher und Matten hochqualitativ abdecken. Und genau hier sehen wir unsere Chance, denn der Bedarf an nachhaltigen Produkten mit den verbundenen Services ist sehr groß, denn Schweizer Unternehmen legen großen Wert auf Regionalität.“



Ziel des international erfolgreichen Miettextil-Unternehmens ist es, Salesianer als Qualitätsmarke am Schweizer Markt zu positionieren und mittelfristig als Premiumpartner für Industrie und Gewerbe zu etablieren.