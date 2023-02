Der Bahntechnik-Spezialist Molinari Rail mit Sitz in Wien ist insolvent, soll aber weitergeführt werden. Am Handelsgericht Wien wurde nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der KSV1870. Die Firma gehört zur Molinari Rail-Unternehmensgruppe, die im internationalen Eisenbahnmarkt tätig ist. Eine Zweigniederlassung des Schuldnerunternehmens befindet sich in Schwaz in Tirol.



Laut Schuldnerangaben waren zunächst die Coronakrise und letztlich auch die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine ursächlich für die Beantragung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Außergerichtliche Restrukturierungsbemühungen sind gescheitert.



Die Passiva betragen laut Molinari Rail 14,6 Mio. Euro. Bei einem Scheitern der Sanierungsbestrebungen würden sich im Falle einer konkursmäßigen Abwicklung die Verbindlichkeiten auf mehr als 16 Mio. Euro erhöhen, so der KSV. 102 Gläubiger sowie 43 Dienstnehmer sind von der Insolvenzeröffnung betroffen. Diese können nunmehr ihre Forderungen bis zum 9. Januar bei Gericht anmelden. Die für das weitere Schicksal des Schuldnerunternehmens entscheidende Sanierungsplantagsatzung wurde für den 6. Februar anberaumt.



Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern im Sanierungsplanantrag eine Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes. Die Finanzierung des Sanierungsplans soll nach Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen zum einen aus dem Fortbetrieb des Unternehmens erfolgen, andererseits durch finanzielle Unterstützung aus der Gesellschaftersphäre. (apa/red)