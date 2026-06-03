INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Zeintl, wenn Unternehmen über NISG sprechen, geht es meist um IT-Sicherheit. Warum gehört physischer Zugang trotzdem auf diese Agenda?

Otmar Zeintl: Sicherheit war immer Aufgabe eines Unternehmers, sowohl im Bereich Cybersecurity als auch beim physischen Zugang. Neu ist, dass es nun gesetzliche Vorgaben gibt. NISG legt den Fokus zwar stark auf IT- und Cybersicherheit, physische Sicherheit ist jedoch ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts.



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Aus unserer Sicht beginnt Sicherheit nicht erst im Netzwerk, sondern bereits an der Tür: Die beste IT-Infrastruktur nützt wenig, wenn jeder unkontrolliert ein- und ausgehen kann.

Was bedeutet das konkret für ein Industrieunternehmen?

Zeintl: Es beginnt beim ersten Zutritt auf das Grundstück und reicht bis ins Gebäude. An der Außenhaut geht es um Einbruchschutz und geregelten Zugang. Im Inneren stehen Berechtigungen, Komfort und Dokumentation im Vordergrund. Ein Serverraum muss anders abgesichert sein als Bürobereich oder Kantine. In sensiblen Bereichen ist entscheidend, nachvollziehen zu können, wer wann Zutritt hatte - oder wer ihn unberechtigt versucht hat.

Ist das Thema damit nicht mehr nur Sache des Facility Managements?

Zeintl: Das Thema wird auf C-Level gehoben. Zutrittssicherheit ist längst nicht mehr nur operative Aufgabe des Facility Managements, sondern Teil der unternehmerischen Gesamtverantwortung. Geschäftsführungen müssen sich aktiv damit auseinandersetzen – nicht zuletzt, weil regulatorische Vorgaben und potenzielle Sanktionen deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Im Ernstfall zählt die nachvollziehbare Antwort auf die Frage, ob ein Unternehmen organisatorisch und sicherheitstechnisch ausreichend vorbereitet war.“

Wo stoßen mechanische Schließsysteme an Grenzen?

Zeintl: Mechanische Systeme werden weiterhin ihre Berechtigung behalten – nicht jede Anwendung muss elektronisch sein. Dort, wo Unternehmen flexibel und rasch reagieren müssen, ist Elektronik aber klar im Vorteil. Berechtigungen lassen sich in Echtzeit anpassen, Zutritte dokumentieren und verlorene Schlüssel sofort deaktivieren. Bei rein mechanischen Anlagen kann ein Schlüsselverlust dagegen schnell aufwendig und kostenintensiv werden, etwa wenn Zylinder oder ganze Schließanlagen getauscht werden müssen.