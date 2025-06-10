Als Michael Kitzmantel und Erich Neubauer 2010 den Schritt aus dem AIT Austrian Institute of Technology in die Selbstständigkeit wagten, war der Weg klar umrissen – wenn auch ambitioniert. „Wir haben sehr rasch erkannt, dass es wirtschaftlich tragfähige Anwendungsmöglichkeiten für das klassische Heißpressverfahren gibt, wenn man es mit moderner Anlagentechnik und kurzen Zykluszeiten kombiniert“, erinnert sich Kitzmantel. Die Technologie – Rapid Hot Pressing – war vorhanden, der industrielle Bedarf ebenso. Was fehlte, war ein marktorientierter Entwicklungspartner. Die RHP-Technology GmbH wurde gegründet.

Spin-off mit Tiefgang



Die Wurzeln der RHP reichen in die damalige Werkstoffentwicklungsgruppe am Standort Seibersdorf zurück. Nach einer internen Reorganisation im AIT war klar: Werkstoffe würden nicht länger eine eigenständige Säule im Forschungsinstitut darstellen. Kitzmantel und sein Team nutzten diese Chance. Aus einem Kernteam von fünf Personen entstand das Spin-off, das heute rund 40 Mitarbeiter beschäftigt und jährlich über 100 Kunden- und Forschungsprojekte bearbeitet.



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„Anfangs hatten wir viel ausgelagert, von Fräsen und Schleifen bis zur Qualitätskontrolle“, erzählt Kitzmantel. Doch das änderte sich rasch: Heute deckt RHP 99 Prozent der Wertschöpfung intern ab. Eine eigene Bearbeitungsabteilung mit sieben Fachkräften und ein umfassender Maschinenpark ermöglichen es, von der Pulveraufbereitung über Halbzeugproduktion bis zur Serienfertigung von Einzel- und Kleinserien nahezu alles im Haus abzubilden. „Wir haben auch erfolgreich demonstriert, wie man Medizinprodukte in Millionenstückzahlen fertigen kann“, so Kitzmantel. Ein wesentliches Segment sind zudem Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnik. Angesichts hybrider Bedrohungen, potentieller Angriffe auf kritische Infrastrukturen und rasantem Wandel rückt "Europas technologische Eigenständigkeit ins Zentrum sicherheitspolitischer Strategien", sagt Kitzmantel - es brauche also Player wie die RHP-Gruppe, die Forschung und industrielle Umsetzung vereinen. Ein Auszug aus dem Defence-Leistungsportfolio des Unternehmens.