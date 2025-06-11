Im andauernden Wirtschaftskonflikt zwischen der russischen Beteiligungsgesellschaft Rasperia Trading Limited, dem österreichischen Baukonzern Strabag und der Raiffeisen Bank International (RBI) spitzt sich die Lage weiter zu. Nachdem russische Gerichte bereits Schadenersatzzahlungen in Höhe von 1,87 Milliarden Euro sowie Zinsen in Höhe von 174 Millionen Euro gegen die Raiffeisenbank Russland verhängt hatten, geht Rasperia nun in die nächste juristische Offensive.

Am 9. Juni 2025 reichte Rasperia beim Handelsgericht Kaliningrad eine neue Klage ein. Darin fordert die Gesellschaft, dass sämtliche Verfahren gegen die Raiffeisenbank Russland sowie gegen andere Strabag-Anteilseigner ausschließlich vor russischen Gerichten geführt werden dürfen. Sollte dennoch ein Verfahren außerhalb Russlands, etwa in den Niederlanden, angestrengt werden, verlangt Rasperia die Verhängung eines Bußgelds in Höhe von einer Milliarde Euro. Damit will man offenbar gezielt verhindern, dass sich RBI international gegen die russischen Entscheidungen wehrt.

Gleichzeitig bleibt das in Russland geltende Verkaufsverbot für die dortige RBI-Tochterbank weiter bestehen. Eine Entscheidung über dessen mögliche Aufhebung wurde vom zuständigen Handelsgericht in St. Petersburg auf den 16. Juni 2025 vertagt. Dieser Termin könnte für den geplanten Rückzug der RBI aus Russland von entscheidender Bedeutung sein, da das Verkaufsverbot derzeit jede Desinvestition blockiert.