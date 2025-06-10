IMA Schelling-Chef Metaller-KV : IMA Schelling-Chef Lehner: "Das ist schwer zu stemmen"

10.06.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Maximilian Lehner, geschäftsführender Gesellschafter des Vorarlberger Holzbearbeitungsmaschinenbauers IMA Schelling, über das hiesige Lohnniveau, "realitätsferne" Abschlüsse beim Metaller-KV, die US-Strategie und welche Vorteile familiäre Verbindungen in die Alpla-Gruppe bringen.
Maximilian Lehner, geschäftsführender Gesellschafter des Holzbearbeitungsmaschinenbauers IMA Schelling

"Heute exportieren wir die meisten Anlagen in die USA. Lokale Wertschöpfung gibt es bisher kaum, aber wir prüfen das intensiv." Maximilian Lehner, geschäftsführender Gesellschafter des Holzbearbeitungsmaschinenbauers IMA Schelling

- © MarioBertolini

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Erstveröffentlichung
10.06.2025
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Daniel Pohselt