Akar und ONK entwickelten ein Standardschema, das sich auf unterschiedliche Regalanlagen übertragen lässt. Die Kennzeichnung ist mit dem Lagerwirtschaftssystem und den eingesetzten Handscannern abgestimmt.

„Für die Kennzeichnungen haben wir gemeinsam ein Standardschema entwickelt, das sich per Copy and Paste auf die von uns genutzten Regalanlagen übertragen lässt“, sagt Adem Arslan, Betriebsleiter bei Akar. „Die Kennzeichnungen wachsen mit und sind auf unser Lagerwirtschaftssystem sowie die Handscanner abgestimmt.“

Zuletzt wurde das System im Kommissionierlager am neuen Standort in der Schweiz umgesetzt. Von dort aus beliefert Akar Schweizer Detail-, Groß- und ethnische Einzelhändler Just-in-Time.

Zum Einsatz kommen selbstklebende Einzelplatzetiketten. Auf ihnen sind Barcodes mit den jeweiligen Stellplatzkoordinaten auf unterschiedlichen Hintergrundfarben aufgedruckt. Die am häufigsten genutzte Lagerebene ist gelb markiert, die übrigen Ebenen sind mit dezenteren Farben gekennzeichnet.

Die Idee dahinter ist einfach: Mitarbeiter sollen die richtige Lagerebene nicht ausschließlich anhand von Zahlen und Barcodes erkennen, sondern zusätzlich über die Farbe. Nach Angaben von Akar erleichtert das die Orientierung und reduziert Suchzeiten und Fehler beim Ein- und Auslagern. Konkrete Kennzahlen dazu nennt das Unternehmen allerdings nicht.

Für beschädigte Kennzeichnungen hält Akar Ersatzetiketten vor. Muss beispielsweise nach einer Beschädigung eine Traverse ausgetauscht werden, kann auch die Kennzeichnung unmittelbar ersetzt werden.