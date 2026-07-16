Digitalisierung ist nicht kostenlos. Nur zahlt jemand anderes. Vor einiger Zeit habe ich hier geschrieben, dass echte Digitalisierung Arbeit verschwinden lässt. Genau deshalb beschäftigt mich auch die Kehrseite dieser Entwicklung.

Manchmal frage ich mich nämlich, ob wir den Begriff Digitalisierung inzwischen völlig falsch verwenden. Früher hatte ein Kunde einen Sachbearbeiter. Heute hat er ein Portal. Die Arbeit ist trotzdem nicht verschwunden. Sie hat lediglich den Arbeitgeber gewechselt. Statusmeldungen, POD-Uploads, Slotbuchungen: jede einzelne Anforderung dauert nur wenige Minuten. Genau deshalb wird sie selten hinterfragt.

Addiert man sie über alle Kunden, verbringt eine Spedition plötzlich Stunden damit, Prozesse anderer Unternehmen zu bedienen. Und genau dort beginnt mein Problem. Digitalisierung sollte Arbeit reduzieren. Zu oft verschieben wir sie nur. Der Auftraggeber spart Personal, der Dienstleister stellt Personal ein und beide nennen das anschließend Effizienz.