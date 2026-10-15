Ein offener Standard schafft nur dann Mehrwert, wenn er in der Praxis funktioniert und gelebt wird. Deshalb sucht die Open Logistics Foundation Organisationen, die die API unter realen Bedingungen testen, ihre Anforderungen einbringen und die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.

Das Pilotprogramm der Open Logistics Foundation richtet sich an Unternehmen und Organisationen entlang der Logistikkette, die einen standardisierten Austausch von Transport- und Zeitfensterinformationen erproben möchten. Dabei sind unterschiedlichste Konstellationen denkbar: von der direkten Zusammenarbeit zwischen zwei Partnern, beispielsweise einem Carrier und einer Time Slot Management Plattform, bis hin zur unternehmensübergreifenden Vernetzung mehrerer Systeme entlang einer vollständigen Transport- und Logistikkette.

Teilnehmen können alle Organisationen, die in Zeitfenstermanagement und Terminbuchungsprozesse eingebunden sind, von Verladern und Spediteuren über Lager- und Yard-Betreiber bis hin zu TMS-, TSM- und WMS-Anbietern. Wer mitmacht, erhält frühzeitig Einblicke, wie eine standardisierte API die Vernetzung bestehender Systeme und Logistikpartner verbessern und den Bedarf an individuellen Schnittstellen reduzieren kann. Im Austausch mit den Working Group Leads der Stiftung und Early Adoptern wie Transporeon und TradeLink können Teilnehmende zudem das Potenzial der API für ihre eigenen operativen Abläufe ausloten. Gleichzeitig gestalten sie die technologische Grundlage aktiv mit und stellen sicher, dass diese ihren Anforderungen gerecht wird.